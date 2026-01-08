Dortmund y Frankfurt con la soga en el cuello en el reinicio de la Bundesliga

Noahkai Banks del Augsburg defiende a Fares Chaibi del Eintracht Frankfurt con el balón en el encuentro de la Bundesliga del sábado 13 de diciembre del 2025. (Marc Schueler/dpa via AP) AP

El Frankfurt necesita poner en orden a su vulnerable defensa, responsable de hundir sus aspiraciones en la Bundesliga y la Liga de Campeones, al tocarle recibir al Dortmund en el reinicio de la liga alemana tras una pausa de dos semanas y media el viernes.

El Dortmund tiene que demostrar que ha calmado el descontento en el equipo que empañó un final inconsistente de 2025.

En tanto, el indiscutible líder Bayern Múnich tiene sus propios problemas. Primer debido a que Lennart Karl, su joven promesa de 17 años, acaba de expresar que sueña jugar para al Real Madrid, así como las negociaciones de contrato no resueltas con el defensor Dayot Upamecano.

El Frankfurt está fuera de los puestos europeos en la Bundesliga y fuera de los primeros 24 de la Liga de Campeones. ¿La razón? Una defensa que ha encajado 30 goles en 15 partidos de la Bundesliga, el segundo peor récord de la liga. Recibir al Dortmund, que ocupa el segundo lugar, será una prueba difícil.

El Bayern terminó 2025 con nueve puntos de ventaja en la cima y apenas una derrota ante equipos alemanes en todo el año calendario. El partido del domingo contra Wolfsburgo es una oportunidad para comenzar 2026 con el pie derecho.

Mainz, que ocupa el último lugar, podría poner en marcha su recuperación. El equipo parecía encaminado al descenso cuando Urs Fischer asumió como entrenador el mes pasado, pero está invicto en sus últimos cuatro partidos, incluido un sorprendente empate con el Bayern, antes de recibir al Unión de Berlín.

Jugadores a seguir

¿Quién más sino Harry Kane? Con 30 goles en 25 partidos en todas las competiciones en 2025-26, el capitán de Inglaterra es crucial para el Bayern, especialmente con el suplente Nicolas Jackson ausente en la Copa Africana de Naciones.

Karim Adeyemi, delantero del Dortmundo, terminó 2025 con una multa por su exaprubto al ser sustituido, y todas las miradas estarán puestas en cómo cambia las cosas en 2026.

Fuera de acción

Jamal Musiala no ha jugado para el Bayern desde que se lesionó en el Mundial de Clubes, pero podría reaparecer en enero.

La Copa Africana afecta a algunos equipos más que a otros. Jackson (Bayern), el mediocampista ofensivo Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y el extremo Yan Diomande (Leipzig) están todos ausentes, mientras que el defensor Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) podría regresar después de que Burkina Faso fuera eliminado.

Fuera del campo

Ha sido una ventana de transferencias tranquila hasta ahora en la Bundesliga. El retorno de Pascal Gross a Brighton procedente del Dortmund ha sido quizás lo más significativo. El delantero Younes Ebnoutalib llegó al Frankfurt tras anotar 12 goles esta temporada para el Elversberg de segunda división.

Se pronostica una fuerte nevada en el norte y este de Alemania para la noche del viernes, lo que podría afectar los partidos del día siguiente, incluida la visita de Leipzig a St. Pauli, con sede en Hamburgo.

