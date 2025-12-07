Dortmund vence 2-0 a Hoffenheim y se consolida en el tercer lugar en la Bundesliga

Compartir en:









Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund celebra tras anotar en el encuentro ante el Hoffenheim en la Bundesliga el domingo 7 de diciembre del 2025. (Bernd Thissen/dpa via AP) AP

Julian Brandt encaminó la victoria del Dortmund poco antes del descanso y Nico Schlotterbeck duplicó la ventaja con un potente disparo que se coló en la esquina inferior en a los 60 minutos.

Dortmund se colocó a un punto detrás del segundo lugar, Leipzig, que demolió el sábado 6-0 al Eintracht Frankfurt 6-0.

El líder de la liga, Bayern Múnich, que aplastó igualmente el sábado 5-0 al Stuttgart 5-0, tiene una ventaja de ocho puntos sobre Leipzig.

Hoffenheim habría superado a Dortmund con una victoria, pero se mantuvo en el quinto lugar, cinco puntos por debajo de su oponente.

En el otro extremo de la tabla, Hamburgo se alejó de la zona de descenso cuando el suplente Yussuf Poulsen anotó dos minutos después de entrar de cambio para que su equipo remontara para vencer 3-2 al Werder Bremen.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP