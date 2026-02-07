americateve

Dortmund gana en Wolfsburgo y reduce la ventaja del Bayern en la Bundesliga a tres puntos

BERLÍN (AP) — Serhou Guirassy anotó tarde para el Borussia Dortmund, reduciendo la ventaja del Bayern Múnich en la Bundesliga a tres puntos el sábado con una victoria por 2-1 sobre el Wolfsburgo.

El guineano Serhou Guirassy celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante un partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Wolfsburg y el Borussia Dortmund, en Wolfsburg, Alemania, el sábado 7 de febrero de 2026. (David Inderlied/dpa vía AP)
El Wolfsburgo dominó la segunda mitad con Mohamed Amoura fallando varias buenas oportunidades y Maximilian Arnold golpeando el travesaño.

Maximilian Beier del Dortmund golpeó la parte inferior del travesaño con un disparo desviado en la primera mitad, cuando Julian Brandt abrió el marcador con un cabezazo al córner de Julian Ryerson en el minuto 38 para los visitantes.

Konstantinos Koulierakis respondió de manera similar después del descanso con un cabezazo al tiro libre de Arnold, pero el Wolfsburgo lamentaría no haber aprovechado sus oportunidades para anotar más.

Guirassy aprovechó para el gol de la victoria en el minuto 87 después de una buena jugada entre Fábio Silva y Felix Nmecha.

El Bayern, que no logró ganar sus dos últimos partidos, puede restaurar su ventaja de seis puntos con una victoria sobre el Hoffenheim, que está en buena forma, el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

