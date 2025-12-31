americateve

Dorlus de Falcons evita lesión de rodilla pero se pierde final de temporada por lesión en muslo

El tackle defensivo de los Falcons de Atlanta, Brandon Dorlus, evitó una lesión grave después de salir del partido del lunes, en el que ganaron 27-24 contra los Rams de Los Ángeles.

ARCHIVO - Brandon Dorlus (54), ala defensiva de los Falcons de Atlanta, sonríe tras la victoria obtenida después de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Buccaneers de Tampa Bay, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Tampa, Florida. (AP Photo/Peter Joneleit, Archivo)
ARCHIVO - Brandon Dorlus (54), ala defensiva de los Falcons de Atlanta, sonríe tras la victoria obtenida después de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Buccaneers de Tampa Bay, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Tampa, Florida. (AP Photo/Peter Joneleit, Archivo)

El tackle defensivo de segundo año salió en el tercer cuarto con lo que se pensó que era una lesión en la rodilla. El entrenador Raheem Morris expresó preocupación después del juego, diciendo que "no se veía bien" y que "sentía por el joven".

El entrenador dijo el miércoles que se trataba de una lesión en el tendón de la corva y no de un ligamento roto en la rodilla.

“Hemos esquivado una bala importante", afirmó Morris. “Nos sentimos bastante bien con respecto a la lesión. Va a perderse un par de semanas, obviamente se perderá este juego, pero sabemos que nos sentimos realmente bien con lo que sucedió en comparación con lo que todos pensaban”.

Morris se mostró optimista sobre el pronóstico del tackle defensivo. Dijo que no está seguro si será necesaria una cirugía.

“Por lo que sé, no hay nada roto. No debería decir eso. Todo lo que sé es que no es un ligamento", comentó. “Está fuera de este juego. Tiene una lesión que requerirá un par de semanas, pero se ve bien, realmente bien”.

Los Falcons cierran la temporada contra los Saints de Nueva Orleans el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

