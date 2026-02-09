Donovan Mitchell y James Harden lideran a los Cavs en victoria 119-117 sobre los Nuggets

Compartir en:









James Harden, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, bloquea un intento de tiro de Christian Braun, de los Nuggets de Denver, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 9 de febrero de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Harden terminó con 22 unidades y diez rebotes en su segundo juego con Cleveland. Harden, adquirido de los Clippers de Los Ángeles el 4 de febrero, anotó 23 puntos en su debut con los Cavaliers tres noches después.

Nikola Jokic tuvo 22 tantos, 14 rebotes y 11 asistencias, pero falló un posible tiro ganador de tres puntos en el último segundo. Dos noches después de que Jokic superara a Oscar Robertson para ocupar el segundo lugar en triple-dobles en su carrera, logró su 183ero.

La noche del lunes fue la 14ta vez que Harden ha jugado contra Denver desde el inicio de la temporada 2024-25, incluyendo una serie de siete juegos en la primera ronda de los playoffs el año pasado.

El entrenador de los Nuggets, David Adelman, comentó antes del juego: "Incluso si estás preparado para (Harden), su capacidad para conseguir 28 y 12, es histórica".

Harden fue clave en una remontada de Cleveland que redujo la ventaja de 11 puntos de Denver a 106-104, pero Christian Braun, jugando su cuarto partido tras una lesión en el tobillo izquierdo, encestó un triple y Jonas Valanciunas anotó dos tiros libres para poner el marcador en 111-104.

