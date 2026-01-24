americateve

Donovan Mitchell anota 36 puntos en la victoria de los Cavaliers 119-105 sobre el Magic

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Donovan Mitchell anotó 27 de sus 36 puntos en la segunda mitad el sábado por la noche y los Cavaliers de Cleveland se alejaron para lograr una victoria de 119-105 sobre el Magic de Orlando.

Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, se eleva para lanzar entre el alero Tristan da Silva (23) y el base Anthony Black (0), de la Magic de Orlando, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Orlando, Florida, el sábado 24 de enero de 2026. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)
Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, se eleva para lanzar entre el alero Tristan da Silva (23) y el base Anthony Black (0), de la Magic de Orlando, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Orlando, Florida, el sábado 24 de enero de 2026. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack) AP

Jaylon Tyson sumó 17 puntos para los Cavaliers y Evan Mobley tuvo 13 puntos y siete rebotes.

Paolo Banchero lideró a los Magic con 27 puntos. Desmond Bane añadió 20 puntos y Anthony Black terminó con 16 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias.

Jalen Suggs regresó después de perderse ocho juegos por un moretón en la rodilla derecha y consiguió nueve puntos y seis asistencias en 24 minutos para Orlando.

Jugando sin Darius Garland (dedo adolorido) y DeAndre Hunter (rodilla adolorida), los Cavaliers ganaron por quinta vez en seis juegos.

Mitchell acertó 15 de 30 tiros y tuvo nueve asistencias y dos robos.

Orlando lanzó 11 de 40 (27.5%) desde la línea de tres puntos, perdiendo su tercer juego consecutivo por primera vez desde octubre.

El alero de los Magic, Franz Wagner, se perdió su segundo juego consecutivo por un tobillo adolorido.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

