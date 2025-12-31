americateve

Donovan Mitchell anota 34 puntos y lleva a los Cavaliers a la victoria 129-113 sobre los Suns

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 34 puntos, Darius Garland agregó 19 y los Cavaliers de Cleveland se alejaron en el último cuarto para derrotar 129-113 a los Suns de Phoenix el miércoles, rompiendo así su racha de cuatro victorias consecutivas.

Fue el 18vo juego de la temporada en el que Mitchell anotó 30 puntos, la tercera mayor cantidad en la NBA, después de haber tenido solo diez unidades en la victoria del lunes por la noche en San Antonio. El escolta All-Star, cuarto en la liga en anotaciones con 29,7 puntos por partido, acertó diez de 18 tiros de campo, incluidos cuatro triples, y también sumó diez rebotes y siete asistencias en 30 minutos.

Jaylon Tyson tuvo 18 puntos y Sam Merrill agregó 16. Evan Mobley (16 puntos, diez rebotes) y Jarrett Allen (16 puntos, 11 rebotes) ambos lograron dobles-dobles.

Cleveland ha ganado dos seguidos y mejoró a 19-16 después de tener un récord de 7-7 en diciembre.

Devin Booker lideró a Phoenix con 32 tantos, incluidos 20 en el tercer cuarto mientras los Suns remontaon un déficit de 67-54 al medio tiempo para acercarse a dos puntos al final del período. Dillon Brooks tuvo 20 puntos, todos en la primera mitad, y Collin Gillespie agregó 17.

Después de que Phoenix se acercara a 91-89 con un par de tiros libres de Jordan Goodwin, los Cavaliers retomaron el control con una racha de 24-5 mientras Mitchell anotaba ocho puntos y Tyson agregaba seis. Cleveland acertó diez de 13 tiros de campo mientras Phoenix acertó dos de diez.

La mayor ventaja de Cleveland fue de 24 puntos, 125-101, con menos de cuatro minutos restantes en el último cuarto.

Los Suns entran en 2026 con un récord de 19-14 después de tener un récord de 7-5 en diciembre.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

