Donovan Mitchell anota 32 puntos y Cavaliers vencen 118-113 a Hornets

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Donovan Mitchell anotó 13 de sus 32 puntos en el cuarto periodo y los Cavaliers de Cleveland, que atraviesan una racha positiva, resistieron el empuje de los Hornets de Charlotte para imponerse 118-113 el viernes por la noche, logrando su séptima victoria consecutiva y su 12.º triunfo en 13 partidos.

El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball, al frente a la derecha, avanza entre los bases de los Cavaliers de Cleveland, James Harden, a la izquierda, y Sam Merrill, atrás a la derecha, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Charlotte, N.C., el viernes 20 de febrero de 2026. (Foto AP/Nell Redmond) AP

Jared Allen aportó 25 puntos y 14 rebotes, y James Harden sumó 18 puntos y ocho asistencias para los Cavaliers.

Kon Knueppel, de Charlotte, terminó con 33 puntos y siete triples, con lo que llegó a 193 triples encestados en la temporada, la segunda mayor cifra en la historia de la NBA para un novato. Keegan Murray tiene el récord con 206, establecido en la temporada 2022-23.

LaMelo Ball y Brandon Miller anotaron 18 puntos cada uno, y el novato Ryan Kalkbrenner añadió 12 puntos y 13 rebotes para Charlotte.

Charlotte jugó sin los aleros suspendidos Miles Bridges y Moussa Diabate, y sin Grant Williams, quien se perdió el partido por manejo de una lesión de rodilla, lo que los obligó a utilizar jugadores más jóvenes y con menos experiencia en la zona interior.

Los Cavaliers superaron a los Hornets 50-28 en puntos en la pintura.

Los Hornets han perdido ahora tres de sus últimos cuatro partidos, después de haber ganado nueve seguidos justo antes del receso del Juego de Estrellas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

