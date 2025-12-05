americateve

Donovan Mitchell anota 28 puntos y Cavaliers vencen 130-117 a Spurs

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 28 puntos y repartió ocho asistencias, Jaylon Tyson sumó 16 de sus 24 unidades en el tercer cuarto y los Cavaliers de Cleveland se recuperaron para vencer el viernes 130-117 a los Spurs de San Antonio.

El base de los Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell salta con el balón para anotar frente al alero de los Spurs de San Antonio Jeremy Sochan en el encuentro del viernes 5 de octubre del 2025. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Evan Mobley consiguió 17 puntos y diez rebotes, y Dean Wade añadió 12 tantos y ocho tablas para Cleveland, que ganó por segunda vez en sus últimos seis juegos y rompió una racha de dos derrotas en el Rocket Arena. Mobley y Wade también repartieron cinco asistencias cada uno.

Los Cavaliers, que estuvieron detrás por diez puntos durante la primera mitad, se fueron arriba en el marcador 98-81 con una racha de 23-4 en el tercer periodo. Tyson anotó 11 puntos durante el impulso de cinco minutos y medio que alimentó un período de 44 unidades, dando a Cleveland una ventaja de 108-91.

Devin Vassell firmó 25 de sus 28 tantos y encestó siete triples en la primera mitad para los Spurs. De’Aaron Fox anotó 25 puntos y repartió nueve asistencias, y Keldon Johnson añadió 14 desde el banquillo.

La estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, se perdió su décimo juego consecutivo debido a una rigidez en la pantorrilla izquierda, mientras que el base Stephon Castle se ausentó por novena vez consecutiva por una molestia en la cadera izquierda. El entrenador Mitch Johnson dijo que ambos están "definitivamente progresando en la dirección correcta".

FUENTE: AP

