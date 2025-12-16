americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Donna Summer es incorporada póstumamente en el Salón de la Fama de los Compositores

NUEVA YORK (AP) — Hay gigantes, y luego está Donna Summer. La Reina de la Música Disco, conocida por clásicos como "Love to Love You Baby", "I Feel Love", "Bad Girls", "Dim All the Lights", "On the Radio" y "She Works Hard for the Money", ha sido incorporada póstumamente en el Salón de la Fama de los Compositores, según informó el salón.

ARCHIVO - Donna Summer actúa en el concierto del Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2009. (Foto AP/John McConnico, archivo)
ARCHIVO - Donna Summer actúa en el concierto del Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2009. (Foto AP/John McConnico, archivo) AP

Summer, quien falleció en 2012 a los 63 años, fue inscrita al Salón de la Fama de los Compositores el lunes en una ceremonia en The Butterfly Room en Cecconi’s en Los Ángeles. El evento fue liderado por el compositor ganador del Premio de la Academia, Paul Williams. El esposo de Summer, Bruce Sudano, y sus hijas Brooklyn Sudano y Amanda Sudano Ramirez estuvieron presentes.

Williams afirmó en un comunicado: "Donna Summer no solo es una de las voces y artistas definitorias del siglo XX; es una de las grandes compositoras de todos los tiempos que cambió el curso de la música. Escribió canciones atemporales y trascendentes que continúan cautivando nuestras almas e imaginaciones, inspirando al mundo a bailar y, sobre todo, a sentir amor".

La suave mezcla de R&B, soul, pop, funk, rock, disco y electrónica de Summer lanzó numerosos éxitos en los años 1970 y 80, así como tres álbumes multiplatino. Ganó cinco Grammy. Era imparable, tanto como intérprete como escritora.

Sudano expresó en un comunicado de prensa: "Es importante para mí porque sé lo importante que era para Donna. La historia detrás es que, con todos los elogios que recibió a lo largo de su carrera, ser respetada como compositora siempre fue algo que ella sentía que se pasaba por alto. Así que, para ella, ser admitida en el Salón de la Fama de los Compositores sé que está muy feliz... en algún lugar".

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para su incorporación 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

La gala anual del Salón de la Fama de los Compositores generalmente no incluye introducciones póstumas; estas se reservan para eventos separados.

El compositor Pete Bellotte, conocido por su trabajo con Summer en "Hot Stuff", "I Feel Love" y "Love To Love You Baby", está nominado para la clase de 2026 del Salón de la Fama de los Compositores. "Love To Love You Baby" fue coescrita con Summer y el productor Giorgio Moroder. Una de las canciones más conocidas de Summer, ha sido sampleada muchas veces, incluyendo en temas de Beyoncé, LL Cool J y Timbaland.

Los músicos elegidos para la clase de 2026 se anunciarán a principios de año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacados del día

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter