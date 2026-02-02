americateve

¿Dónde está Evo Morales? No asiste a sus programas radiales desde la detención de Nicolás Maduro

LA PAZ, Bolivia (AP) — Las más de cuatro semanas de ausencia del expresidente boliviano Evo Morales en sus programas radiales y eventos públicos generan dudas sobre su paradero. Morales no ha sido visto desde poco después de que Estados Unidos capturara a su aliado venezolano Nicolás Maduro, mientras crecen las críticas de sus detractores y la preocupación de sus afines.

ARCHIVO - Simpatizantes sostienen un cartel con la imagen del expresidente Evo Morales y un mensaje que dice Sin Evo, no hay elecciones, durante una protesta para exigir su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, cerca del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia, el jueves 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)
ARCHIVO - Simpatizantes sostienen un cartel con la imagen del expresidente Evo Morales y un mensaje que dice "Sin Evo, no hay elecciones", durante una protesta para exigir su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, cerca del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia, el jueves 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

Morales, el primer presidente indígena y que gobernó casi 14 años la nación andina, tiene vigente desde hace más de un año una orden de detención por un caso de presunto abuso de una menor. En medio de la investigación Morales se refugió en su feudo cocalero en el Chapare, al centro de Bolivia, de donde solo salía a eventos en esa misma región.

El lunes tampoco estuvo en actos públicos y el domingo volvió a ausentarse de su programa radial de la mañana.

La incógnita sobre el paradero de Morales ha desatado especulaciones: desde que salió del país a que está enfermo o que se está escondiendo.

"Nuestro hermano Evo (Morales) está a buen recaudo, por supuesto, cuidando la salud”, dijo el dirigente campesino Vicente Choque, quien evitó dar más detalles.

Sus allegados se han negado en privado a dar explicaciones sobre sus ausencias, mientras han declarado públicamente a sus partidarios que el expresidente se recupera de dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos.

“Si hemos pedido al hermano Evo Morales que entre en un total reposo y en su etapa de recuperación”, dijo por teléfono a The Associated Press Dieter Mendoza, vicepresidente del sindicato cocalero que lidera el exgobernante.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó en conferencia de prensa que Morales permanece en la región de Chapare “que se ha vuelto... un poco en su detención domiciliaria”, en referencia que no puede moverse de allí.

Morales pasó de tener continuas publicaciones en las redes sociales a tener pocas y no se ha referido a su salud.

En tanto, la policía de Bolivia reportó “que no hay un un flujo o salida oficial del señor Morales”.

Los rumores se dan a pocos meses de un cambio de gobierno en Bolivia con la asunción del centroderechista Rodrigo Paz tras casi 20 años de gobiernos izquierdistas de Luis Arce (2020-2005) y Morales. Paz dio un giro a la política diplomática de la izquierda, se acercó a Estados Unidos y anunció el retorno de la DEA, la agencia antidrogas de ese país.

Al igual que Maduro y su mentor y predecesor, el fallecido Hugo Chávez, Morales se mostró abiertamente crítico a Estados Unidos y, en cambio, se acercó a China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. En 2008 expulsó al embajador estadounidense en La Paz y a la DEA por presuntamente conspirar contra su gobierno.

Desde el 8 de enero que no se ve a Morales, el mismo día en que los cocaleros alertaron sobre un sobrevuelo de un helicóptero en el Chapare.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, dijo a la televisora ATB que se trataba de un operativo antinarcóticos de tres horas enmarcado en un programa de cooperación que espera establecer con Estados Unidos, pero también con otros países.

“La vigilancia del Estado no debería ser amenaza para nadie. Esto no es un sobrevuelo contra dirigentes. Me llama la atención, nadie es dueño del espacio aéreo", dijo Justiniano.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) afirmó que Morales está “muerto de miedo” después de la detención de Maduro en Venezuela y que está “jugando a las escondidas” y “se está burlando del Estado”.

Debre reportó desde Buenos Aires.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

