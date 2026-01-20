americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Doncic logra triple-doble y Lakers vencen a diezmados Nuggets, 115-107

DENVER (AP) — Luka Doncic totalizó 38 puntos, 13 rebotes y diez asistencias, y los Lakers de Los Ángeles se recuperaron para vencer el martes 115-107 a los Nuggets de Denver.

Luka Doncic, astro de los Lakers de Los Ángeles, festeja en el encuentro ante los Nuggets de Denver, el martes 20 de enero de 2026 (AP Foto/Jack Dempsey)
Luka Doncic, astro de los Lakers de Los Ángeles, festeja en el encuentro ante los Nuggets de Denver, el martes 20 de enero de 2026 (AP Foto/Jack Dempsey) AP

LeBron James, quien no fue votado como titular del Juego de Estrellas por primera vez desde su temporada de novato, anotó 19 puntos para Los Angeles, que jugó la segunda mitad sin el pívot Deandre Ayton debido a una lesión en el ojo izquierdo.

Jamal Murray anotó 26 de sus 28 puntos en la primera mitad para Denver y añadió 11 asistencias, pero sólo encestó uno de cinco disparos en la segunda mitad.

El esquinero de los Broncos de Denver, Patrick Surtain II, estaba sentado al lado de la cancha. Bajo su mirada, los Nuggets, con varias bajas, tomaron una delantera de 16 puntos en el tercer cuarto a pesar de la ausencia de cuatro jugadores de rotación, incluido Nikola Jokic, quien se ha perdido los últimos 12 compromisos por una hiperextensión en la rodilla izquierda.

Aaron Gordon y Peyton Watson anotaron 18 cada uno por los Nuggets.

Un juego cerrado se sumó a la incipiente rivalidad que comenzó en las finales de la Conferencia Oeste de 2023, cuando Denver barrió a los Lakers en su camino al título de la NBA.

Parecía que los Nuggets se llevarían otra victoria después de tomar una ventaja de 13 puntos en el primer cuarto y tener un buen cierre en el segundo cuarto.

Pero los Lakers empataron temprano en el cuarto periodo y tomaron su primera ventaja con dos tiros libres de Doncic con 6:42minutos restantes durante una racha de 16-0 que convirtió un déficit de dos puntos en una ventaja de 108-96.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter