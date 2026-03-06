americateve

Doncic anota 44 puntos en 3 cuartos y Lakers sin LeBron vencen 128-117 a Pacers

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic anotó 44 puntos en los primeros tres cuartos y los Lakers de Los Ángeles se sobrepusieron a la ausencia de LeBron James para vencer el viernes 128-117 a los Pacers de Indiana.

Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, dispara frente a Obi Toppin, de los Pacers de Indiana, en el encuentro del viernes 6 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, dispara frente a Obi Toppin, de los Pacers de Indiana, en el encuentro del viernes 6 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Doncic encestó siete triples en una noche en que atinó 14 de 25 tiros de campo y capturó nueve rebotes antes de quedarse fuera del cuarto periodo por los Lakers, que se recuperaron de una derrota como visitantes sufrida ante Denver el jueves y ganaron por cuarta vez en cinco partidos en total.

James no jugó para descansar tras la acumulación de lesiones menores en su 23ª temporada en la NBA. Sin embargo, Doncic compensó desde el inicio cualquier falta de producción ofensiva.

La superestrella eslovena anotó 22 puntos en el primer cuarto, superando los 20 en el periodo inicial por quinta vez esta temporada —la mayor cantidad de primeros cuartos de ese tipo en la NBA en una temporada en al menos 30 años.

Doncic coronó su aluvión al anotar con tablero su séptimo triple al final de su tercer cuarto de 15 puntos.

Se convirtió en apenas el cuarto jugador en la historia de los Lakers en anotar 40 puntos en al menos 10 partidos en una temporada, uniéndose a Kobe Bryant, Elgin Baylor y Jerry West. Además, tiene la mayor cantidad de partidos de 40 puntos en la NBA esta temporada, al superar a Anthony Edwards.

