Doncic anota 38 y Lakers resisten apenas para superar 125-122 a Clippers

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic anotó 38 puntos y repartió 11 asistencias, Austin Reaves sumó 29 tantos y los Lakers de Los Ángeles contuvieron apenas a los Clippers de la misma ciudad en el tramo final para imponerse el viernes por 125-122.

El esloveno Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, festeja tras conseguir un triple en el duelo del viernes 20 de febrero de 2026 ante los Clippers de la misma ciudad (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

LeBron James aportó 13 puntos y 11 asistencias por los Lakers en su regreso tras la pausa del Juego de Estrellas.

Los Lakers desperdiciaron una ventaja de 15 puntos en la segunda mitad, pero Doncic encestó 12 unidades en el cuarto periodo, y su equipo dividió la serie de cuatro partidos de la temporada con sus rivales angelinos.

Kawhi Leonard anotó 31 puntos antes de perderse los últimos 5:10 minutos por una aparente lesión de tobillo, lo que sepultó las esperanzas de los Clippers (27-29), que se quedaron a las puertas de volver a .500 de manera increíble después de su inicio de temporada con una foja deplorable de 6-21.

Bennedict Mathurin contabilizó 26 puntos y siete rebotes en su segundo gran partido consecutivo con su nuevo equipo, antes de quedar expulsado por acumulación de faltas con 1:49 minutos por jugar. El escolta atlético, adquirido a Indiana a cambio del pívot Ivica Zubac, igualó su mejor marca personal con 38 puntos ante Denver el jueves.

_____

FUENTE: AP

