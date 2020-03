Trump cree que el país estará abierto a mediados de Abril

“Nuestro pais no está hecho para cerrar. Nuestra gente está llena de energía, vigor y energía. No quieren estar encerrados en una casa, un departamento o algún espacio. No es para nuestro país, lo destruiríamos si tomamos una decisión así”.

“Podemos distanciarnos socialmente e ir a trabajar ahora mucho más duro. Puedes lavarte las manos cinco veces más de lo que solías hacerlo. Ya no tienes que estrechar la mano de la gente. Eso podría ser algo bueno”.

Trump volvió a relacionar al coronavirus con una gripe.

“Tenemos que poner el país a trabajar. Mira, vas a perder a varias personas por la gripe, pero vas a perder a más personas al poner a un país en una recesión o depresión masiva. Vas a perder gente, vas a tener suicidios por miles”.

Las palabras del presidente contrastan con la realidad de las cifras de contagios por coronavirus en el país, que ya alcanzan las 52,983 contagiados.

Los casos activos son 51,928, 1,175 en condición grave, 685 muertes y 3,704 personas recuperadas.