Tras su segunda absolución en un juicio político, la mayoría de los republicanos quiere que Donald Trump siga siendo el líder del partido

La cruda división que enfrenta el Partido Republicano sobre la manera de lidiar con el controvertido ex presidente quedó a la vista durante el juicio político que terminó el pasado fin de semana, luego de que 10 miembros de la Cámara de Representanes y 7 senadores votaran a favor de condenarlo. Y mientras algunos miembros -aún más que los que se expresaron en su contra- aseguran que es momento de pasar la página, Trump insinuó un posible futuro político que podría incluir su deseo de volver a candidatearse en los próximos comicios.

Encuestas

El lunes fue publicado un estudio de la Universidad de Quinnipiac que ubicó el apoyo a Trump en tres cuartas partes de los afiliados al Partido Republicano: el 75% que quiere que el ex presidente siga desempeñando un papel destacado vence cómodamente al 21 que desearía que otro sea quien ocupe la posición de liderazgo.

Mientras tanto, el 60% de todos los estadounidenses dijeron que no quieren que Trump vuelva a tener un papel importante en el Partido Republicano, incluido el 96% de los demócratas y el 61% de los independientes.

La mayoría de los encuestados, el 55%, también dijo que el ex presidente no debería tener permitido ocupar un cargo en el futuro. Sobre el mismo tema, el 87% de los republicanos dijo que sí debería poder ocupar un cargo electo.

“Puede que esté en baja, pero ciertamente no ha perdido el favor del Partido Republicano. Dos veces acusado, vilipendiado por los demócratas en el juicio político y prácticamente silenciado en las redes sociales... a pesar de todo, Donald Trump mantiene una sólida posición en el Partido“, dijo Tim Malloy, analista de encuestas de la Universidad de Quinnipiac en un comunicado citado por diarios estadounidenses.

image.png

La encuesta de la Universidad de Quinnipiac encuestó a 1.056 adultos del 11 al 14 de febrero con un margen de error de 3 puntos porcentuales.

Por su parte, un sondeo de la cadena CNBC realizado en los días previos al juicio político del ex presidente halló que una gran parte de los republicanos quieren que siga siendo el líder de su partido, pero la mayoría de los estadounidenses lo quieren fuera de la política.

La Encuesta Económica de CNBC All-America muestra que el 54% de los estadounidenses quieren que Trump “se retire por completo de la política”. Ese era el sentimiento del 81% de los demócratas y el 47% de los independientes, pero solo el 26% de los republicanos.

En lo que respecta a los republicanos, el 74% quiere que se mantenga activo de alguna manera, incluido el 48% que quiere que siga al frente del Partido Republicano, el 11% que quiere que forme un tercer partido y el 12% que dice que debería permanecer activo en política pero no como jefe de ningún partido.

“Si estamos hablando del futuro de Donald Trump, en este momento, la encuesta muestra que todavía tiene este fuerte apoyo central dentro de su propio partido que realmente quiere que continúe siendo su líder”, dijo Jay Campbell, socio de Hart Research y encuestador demócrata de la encuesta.

Pero Micah Roberts, el encuestador republicano de la encuesta y socio de Public Opinion Strategies, enfatizó en el cambio ocurrido desde que Trump era presidente. Las encuestas antes de las elecciones mostraban regularmente a Trump con índices de aprobación republicanos de alrededor del 90%, lo que significa que algunos de sus seguidores se han desilusionado tras los eventos de los últimos meses.

La encuesta fue realizada online a 1.000 estadounidenses de todo el país, y posee un margen de error de más o menos 3.5%.

Por último, una encuesta de Politico-Morning Consult publicada el martes, tres días después de la absolución de Trump de los cargos de “incitación a la insurrección”, halló que entre los votantes republicanos, el 59% dijo que quería que Trump desempeñara un papel destacado en su partido. Además, un número ligeramente menor, el 54%, dijo que respaldaría a Trump en las primarias si las mismas se celebraran hoy.

Mike Pence, cuya vida corrió peligro durante los episodios del 6 de enero en el Capitolio mientras presidía la ratificación de los resultados del colegio electoral en su rol de vicepresidente, obtuvo el 12% de los votos en la encuesta Politico-Morning Consult, muy lejos de Trump.

Donald Trump Jr. compartió el tercer lugar, con un 6%, junto a Nikki Haley, quien ha intentado en varias oportunidades de distanciarse de Trump desde los disturbios en el Capitolio.

“Tenemos que reconocer que nos defraudó”, dijo Haley a medios estadounidenses poco después del ataque. “Él tomó un camino que no debería haber tomado, y no deberíamos haberlo seguido, y no deberíamos haberlo escuchado. Y no podemos permitir que eso vuelva a suceder“, afirmó.

Mitt Romney, candidato republicano en 2012 y ahora senador de Utah que votó dos veces para condenar a Trump en los juicios políticos, obtuvo un 4% en la nueva encuesta. Ted Cruz de Texas, uno de los senadores que respaldó el intento de Trump de revertir su derrota electoral, obtuvo un 3%.