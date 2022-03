«EL CARADURISMO DE MADURO NO TIENE LÍMITES AL APOYAR LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

Jaimes Branger agregó que «si está permitido que Rusia invada a Ucrania para que la OTAN no tenga sus tentáculos en la frontera con Rusia, entonces Estados Unidos tendría el mismo derecho de invadir los países que en América le están tendiendo la mesa a Putin. Como decimos aquí: ‘Lo que es igual no es trampa’. ¿Con qué argumento irán a decir que no lo es?».