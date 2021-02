Don Francisco dice que ya se vacunó contra COVID-19

El titular de Sábado Gigante permaneció, prácticamente, todo el año encerrado para evitar correr riesgos, sobre todo porque forma parte del grupo vulnerable por su edad y su padecimiento de diabetes tipo 2. Ahora, analiza cuál ha sido su experiencia luego de renunciar obligatoriamente a las actividades que le eran habituales.

Mario Kreutzberger, nombre real, dejará su encierro personal y su ausencia profesional para regresar, este lunes, con una nueva emisión televisiva titulada Don Francisco: reflexiones 2021, que se transmitirá por CNN en español. En cada uno de los diez episodios que conforma esta serie, el presentador reunirá a cuatro personas de diferentes ámbitos que hablarán de sus respectivas experiencias.

Respecto a tener una contar su historia en televisión, Don Francisco revela que "me han pedido hacer una serie sobre mi vida, pero no he querido hacerla; creo que esas cosas hay que hacerlas postmorten, así hay más libertad".