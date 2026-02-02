Dominicana vence a Puerto Rico y lidera la Serie del Caribe

Los Leones del Escogido, campeones de la Liga Dominicana de Béisbol, atacaron temprano con tres carreras en la primera entrada y se encaminaron a una victoria por 5-3 sobre los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, para asumir el liderato al inicio de la segunda jornada de la Serie del Caribe 2026, que se disputa en el Estadio Panamericano de Guadalajara.