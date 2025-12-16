americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dolphins sopesan cambio de quarterback tras dificultades continuas de Tagovailoa

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU (AP) — El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, está sopesando un cambio de mariscal de campo después de las continuas dificultades de Tua Tagovailoa esta temporada, las cuales se hicieron más evidentes el lunes, en la derrota ante los Steelers de Pittsburgh, que dejó a Miami eliminado de la contienda por los playoffs por segunda temporada consecutiva.

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, es capturado por Payton Wilson (41) y Alex Highsmith, de los Steelers de Pittsburgh, en el partido del lunes 15 de diciembre de 2025 (AP Foto/Gene J. Puskar)
Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, es capturado por Payton Wilson (41) y Alex Highsmith, de los Steelers de Pittsburgh, en el partido del lunes 15 de diciembre de 2025 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Tagovailoa lanzó apenas para 65 yardas en tres cuartos, y las áreas en las que ha parecido retroceder fueron evidentes de nuevo, desde la toma cuestionable de decisiones hasta la falta de movilidad que lo ha obstaculizado durante toda la temporada.

"El desempeño del mariscal de campo anoche no fue lo suficientemente bueno, y por lo tanto, para mí, todo está sobre la mesa", reconoció McDaniel el martes.

Advirtió que daría "más claridad" sobre su decisión de mariscal de campo el miércoles. Los otros quarterbacks de Miami son Zach Wilson, quien ha sido el suplente de Tagovailoa la mayor parte de la temporada, y el novato Quinn Ewers.

"Estamos en el proceso de planificar el partido contra los Bengals de Cincinnati", comentó McDaniel. "Así que en ese proceso estamos tratando de determinar quién nos dará la mejor oportunidad de ganar".

Las escasas esperanzas de postemporada de los Dolphins se desvanecieron definitivamente en el gélido Pittsburgh el lunes, después de una racha de cuatro victorias consecutivas que había resucitado brevemente sus esperanzas y que los sacó del agujero de 1-6 en que cayeron al comenzar la campaña.

Quedan tres compromisos, pero para una franquicia que lleva la racha más larga de la liga sin ganar en playoffs, el enfoque debería cambiar inmediatamente para asegurarse de que no se encuentren en esta misma posición por tercera temporada consecutiva.

Eso comienza con responder a la pregunta de si están mejor preparados para ganar partidos relevantes con Tagovailoa, quien firmó una extensión de contrato de cuatro años y 212,4 millones de dólares en julio de 2024, o con otra persona.

Qué funciona

Nada de lo que había impulsado la racha de cuatro victorias consecutivas de los Dolphins funcionó el lunes. No pudieron acarrear el balón a pesar de haber producido previamente cuatro encuentros consecutivos de al menos 150 yardas por tierra. El juego aéreo fue inexistente. La defensa de Miami tuvo un buen comienzo, forzando despejes en las primeras tres series de Pittsburgh, pero se desmoronó a medida que avanzaba el partido.

Qué falta

Incluso cuando los Dolphins estaban teniendo éxito al correr con el balón, McDaniel señaló que una defensa eventualmente encontraría una manera de frenar su ataque terrestre, obligándolos a ganar con el juego aéreo. Los Steelers hicieron eso el lunes, limitando a Miami a 63 yardas por tierra, pero cuando los Dolphins necesitaron que su juego aéreo los sacara adelante, Tagovailoa y la ofensiva no pudieron generar lo suficiente para mantener vivas las series.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Destacados del día

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter