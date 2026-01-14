americateve

Dolphins entrevistan a Kevin Stefanski para puesto de entrenador

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El exentrenador de los Browns de Cleveland, Kevin Stefanski, ha sido entrevistado por los Dolphins de Miami para su vacante de entrenador en jefe.

Kevin Stefanski, entrenador en jefe de los Browns de Cleveland, camina por la banda durante la segunda mitad de un juego de la NFL contra los Bengals de Cincinnati en Cincinnati, el domingo 4 de enero de 2026. (AP Photo/Jeff Dean) AP

Los Dolphins comenzaron a contactar a candidatos después de contratar a Jon-Eric Sullivan como su gerente general la semana pasada, un día después de despedir al entrenador Mike McDaniel tras cuatro temporadas.

Miami entrevistó al coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, el sábado.

Stefanski, de 43 años, ha sido nombrado dos veces Entrenador del Año de la NFL por la AP y ha sido entrevistado por varios equipos que buscan un nuevo entrenador en jefe, incluidos Tennessee, Atlanta y Baltimore. Fue despedido la semana pasada por Cleveland con un récord de 46-58 en seis temporadas.

Se espera que los Dolphins completen más entrevistas en los próximos días, pero han estado vinculados al exentrenador de Baltimore, John Harbaugh, quien fue despedido por los Ravens después de 18 temporadas. El equipo no ha anunciado una entrevista con Harbaugh.

Stefanski sería una contratación diferente a lo que el propietario de Miami, Stephen Ross, típicamente ha elegido.

Ross no ha contratado a alguien con experiencia previa como entrenador en jefe desde que se convirtió en el propietario mayoritario de los Dolphins en 2009, apostando recientemente por Joe Philbin (2012-2015), Adam Gase (2016-18), Brian Flores (2019-21) y McDaniel (2022-25).

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

