Dolphins despiden al entrenador Mike McDaniel tras una decepcionante temporada de 7-10

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Los Dolphins despidieron el jueves al entrenador Mike McDaniel tras una temporada de 7-10 y que llevó a que Miami se perdiera los playoffs por segundo año consecutivo.

El entrenador de los Dolphins de Miami Mike McDaniel habla con los oficiales en el encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra del domningo 4 de enero del 2026. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

La decisión pone fin a la etapa de cuatro años de McDaniel en Miami, un período definido por altas expectativas que finalmente no se cumplieron.

“Después de una cuidadosa evaluación y extensas discusiones desde que terminó la temporada, he tomado la decisión de que nuestra organización necesita un cambio integral. Informé a Mike McDaniel esta mañana que ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe”, expresó el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, en un comunicado publicado la mañana del jueves.

Los Dolphins tuvieron un récord de 35-32 bajo el mando de McDaniel, llegando a los playoffs en sus dos primeras campañas, pero quedando fuera en la primera ronda. Miami se perdió la postemporada en 2024 tras ser eliminado por los Jets en el último juego de la campaña regular. Este año, sus esperanzas de postemporada terminaron con una derrota ante Pittsburgh en la semana 15, asegurando que continuará su sequía de victorias en playoffs de 25 años —la racha más larga en la NFL.

Miami ya había decidido continuar sin el gerente general Chris Grier el 31 de octubre y comenzó la búsqueda de su reemplazo esta semana. Pero la gota que colmó el vaso fue un final desorganizado en la temporada regular, que llevó a que enviaran a la banca al quarterback Tua Tagovailoa, quien fue seleccionado en la primera ronda. Ross decidió seguir adelante sin McDaniel, el excéntrico y agudo entrenador prodigio que alguna vez fue visto como el futuro de la franquicia.

FUENTE: AP

