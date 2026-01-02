americateve

Dolphins colocan a Darren Waller en la reserva de lesionados y firman al corredor Donovan Edwards

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Los Dolphins de Miami colocaron al ala cerrada Darren Waller en la reserva de lesionados el viernes debido a una lesión en la ingle y firmaron al corredor Donovan Edwards para el roster activo desde el equipo de práctica de Washington.

El tight end de los Dolphins de Miami Darren Waller celebra un touchdown en el encuentro ante los Steelers de Pittsburgh el lunes 15 de diciembre del 2025. (AP Foto/Justin Berl)
Waller se perderá el final de la temporada regular de los Dolphins el domingo en Nueva Inglaterra, terminando su única temporada en Miami con 24 recepciones para 283 yardas y seis touchdowns, empatado en el séptimo lugar entre los alas cerradas, en nueve juegos.

Los Dolphins también están lidiando con lesiones de varios otros jugadores clave de cara al último duelo de la campaña regular.

El veterano apoyador Jordyn Brooks, el líder en tacleadas de la NFL, está lidiando con una lesión en el tendón de la corva, pero probablemente intentará jugar. El safety Minkah Fitzpatrick estará fuera por tercer juego consecutivo debido a una lesión en la pantorrilla. El corredor De'Von Achane, el mejor creador de jugadas ofensivas de Miami esta temporada con un promedio de 5,7 yardas por carrera, no ha practicado esta semana debido a una lesión en el hombro.

Si Achane no puede jugar, los Dolphins recurrirán a Jaylen Wright y al novato Ollie Gordon.

“Utilizas a todos tus jugadores, incluyendo a todo tu grupo de corredores, y les das oportunidades que probablemente de otra manera no tendrían”, afirmó el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel.

Edwards llegó a la NFL como agente libre no reclutado con los Jets de Nueva York en el 2025. Jugó a nivel universitario en Michigan, corriendo para 2.251 yardas en 422 acarreos con 19 touchdowns en 14 inicios de carrera.

