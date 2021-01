¿Repetirá MLB en 2021 las reglas excepcionales del 2020?

La oficina del comisionado de MLB teme que la pandemia pueda causar estragos en su programación una vez más, por lo que propone el regreso de los juegos a siete entradas cuando haya que programar dobles carteleras y la colocación de un corredor en segunda base para abrir los extrainnings.

Según reporta Bob Nightengale, del diario USA Today, el plan de la MLB está en negociaciones con la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, que debe aprobar los cambios en las reglas.

Sin embargo, las reglas que se implementaron por primera vez en 2020 fueron ampliamente aceptadas por los jugadores, así que los gerentes de equipos abogan por que algunas de estas se mantengan en el 2021.

Si bien se espera que el sindicato apruebe los cambios en las reglas para la temporada 2021, las dos partes aún no han determinado si se quedará el bateador designado en la Liga Nacional o se ampliará el número de equipos clasificados a la posptemporada.

MLB propone implementar el bateador designado universal a cambio de una postemporada ampliada, que generaría ingresos adicionales con la ronda adicional de playoffs televisada por ESPN.

La mayoría de los ejecutivos de béisbol todavía creen que habrá un bateador designado universal esta temporada, pero a menos que el sindicato apruebe un campo de playoffs ampliado, es posible que no suceda. MLB está buscando un campo de playoffs de 14 equipos, dos menos que en el 2020, pero cuatro más que su formato desde 2012.

Los jugadores y agentes encuestados la semana pasada han dejado muy claro que quieren un bateador designado universal.

Creen que es algo que se establecerá de todos modos cuando se firme en el 2022 el nuevo convenio laboral colectivo, así que ¿por qué no tenerlo desde ahora, especialmente porque los lanzadores no han tomado un bate desde hace un año? "Siempre pienso que el bateador designado crea más oportunidades para que los muchachos consigan trabajo", dijo el jardinero Kevin Pillar. “Creo que el bateador designado hace que el juego sea un poco más emocionante.

Sé que hay tradicionalistas a quienes les gusta la estrategia, sacar a un lanzador en un doble cambio y cuándo sacar a tu lanzador.

Donde no hay tanto consenso es en la cantidad de equipos a los playoffs. "Creo que los playoffs de béisbol del año pasado fueron extremadamente emocionantes", dijo Pillar. “Fue divertido ver el béisbol desde las 9 de la mañana hasta la noche. Fue realmente emocionante. Creo que hizo que algunas de las carreras divisionales fueran emocionantes, incluso en una temporada corta”. Sin embargo, hay voces opuestas, como la del zurdo de los campeones Dodgers, David Price.

“Si hay demasiados equipos ingresando a los playoffs, esto podría reducir el gasto del equipo. ¿Por qué gastar 20 millones adicionales en un agente libre si vas a llegar a los playoffs de todos modos? Realmente no me gusta. No creo que expanda el gasto en absoluto. Creo que va al revés”.