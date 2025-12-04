Dodgers renuevan contrato con Miguel Rojas, el héroe de la Serie Mundial, por 1 año y 5,5 millones

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles firmaron el jueves a Miguel Rojas, el infielder que conectó un jonrón para empatar el séptimo juego de la Serie Mundial en la novena entrada el mes pasado y que permanecerá con el equipo con un contrato de un año y 5,5 millones de dolares.