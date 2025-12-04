americateve

Dodgers renuevan contrato con Miguel Rojas, el héroe de la Serie Mundial, por 1 año y 5,5 millones

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles firmaron el jueves a Miguel Rojas, el infielder que conectó un jonrón para empatar el séptimo juego de la Serie Mundial en la novena entrada el mes pasado y que permanecerá con el equipo con un contrato de un año y 5,5 millones de dolares.

ARCHIVO - El venezolano Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un jonrón ante los Azulejos de Toronto, en el séptimo juego de la Serie Mundial, el sábado 1 de noviembre de 2025 (AP Foto/Ashley Landis, archivo)
El venezolano de 36 años bateó para .262 con siete jonrones y 27 carreras producidas la temporada pasada. En los playoffs, su promedio fue de .278, con un cuadrangular y dos carreras impulsadas por los Dodgers, que se coronaron bicampeones.

Rojas ha pasado 12 temporadas en las mayores con Los Ángeles y Miami. Tiene un promedio en su carrera de .260 con 57 jonrones y 363 carreras impulsadas.

Ha tenido dos periodos con los Dodgers. En su segundo, tiene 18 jonrones y 94 carreras impulsadas en 341 juegos.

FUENTE: AP

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

