Dodgers pagarán récord de 169 millones en impuesto al lujo tras ganar 2ª Serie Mundial seguida

NUEVA YORK (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles pagarán un impuesto de lujo sin precedentes de 169,4 millones de dólares después de ganar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial con una nómina multiestelar.

ARCHIVO - Shohei Ohtani, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de ponchar al venezolano Andrés Giménez, de los Azulejos de Toronto, en el séptimo juego de la Serie Mundial, el, sábado 1 de noviembre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File)
ARCHIVO - Shohei Ohtani, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, festeja luego de ponchar al venezolano Andrés Giménez, de los Azulejos de Toronto, en el séptimo juego de la Serie Mundial, el, sábado 1 de noviembre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File) AP

El desembolso total de los Dodgers por este concepto en dos años ha ascendido así a 272,4 millones de dólares.

Los Mets de Nueva York tienen la segunda factura de “impuestos” más alta entre los nueve equipos que los pagan, con 91,6 millones, a pesar de no figurar entre los 12 clubes que se clasificaron a los playoffs. Su desembolso por tener una nómina demasiado lujosa asciende a 320,3 millones de dólares en los últimos cuatro años, bajo el propietario Steve Cohen, quien ha emprendido una ola de gastos cuantiosos.

Los Dodgers pagarán impuesto de lujo por quinta temporada consecutiva. El total de los Dodgers rompió el récord anterior de 103 millones que ellos mismos habían establecido el año pasado.

La nómina de 417,3 millones de Los Ángeles en términos de impuesto de lujo incluyó 949.244 dólares en compensación no monetaria para Shohei Ohtani, cuyo contrato estipula el uso de una suite para los juegos en el Dodger Stadium y un intérprete.

La nómina total de los Mets, de 346,7 millones incluyó 369.886 dólares en compensación no monetaria para el dominicano Juan Soto, cuyo contrato especifica que el equipo pagará por su uso de una suite de lujo, hasta cuatro boletos premium y seguridad personal del equipo para el jardinero estelar y su familia.

Los Yankees deben 61,8 millones, según las cifras definidas por las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros. The Associated Press obtuvo los números.

Después de los Yankees vienen Filadelfia (56,1 millones), el campeón de la Liga Americana Toronto (13,6 millones), San Diego (poco menos de 7 millones), Boston y Houston (ambos 1,5 millones) y Texas (alrededor de 190.000).

Los nueve equipos que pagan igualan el récord establecido el año pasado. El total de impuestos de 402,6 millones superó el récord anterior de 311,3 millones del año pasado. El dinero de los impuestos debe ser pagado a las Grandes Ligas antes del 21 de enero.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

