Dodgers contratan al relevista Brusdar Graterol por 2,8 millones tras perderse la temporada 2025

Compartir en:









Graterol, de 27 años, evitó el arbitraje salarial y puede convertirse en agente libre después de la temporada 2026. Se sometió a una cirugía en noviembre de 2024 para reparar un desgarro en el labrum de su hombro derecho y se perdió la temporada 2025.

Ha lanzado apenas en siete juegos desde el inicio de 2024. También se perdió tiempo ese año debido a una inflamación de hombro y una distensión en el tendón de la corva.

Graterol tiene un récord de 11-9 en su carrera con una efectividad de 2.78 y 11 salvamentos.

_____

FUENTE: AP