americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Doctores cubanos dejan Guyana en medio de presiones de EEUU por brigadas médicas

GEORGETOWN, Guyana (AP) — Funcionarios cubanos se preparan para retirar la brigada médica de Guyana después de que esta nación se dispusiera a pagar salarios completos a médicos y enfermeros de la isla, en lugar de enviar la mayor parte de los pagos al gobierno cubano.

Médicos cubanos han trabajado durante décadas en países de África, Sudamérica y el Caribe bajo acuerdos diplomáticos que le generaron dinero al gobierno cubano, al tiempo que brindaban atención médica en lugares donde era escasa. Pero el gobierno Estados Unidos ha criticado dichas misiones, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, alega que se trata de trabajo forzado.

El ministro de Salud de Guyana, Frank Anthony, informó a periodistas el lunes que las autoridades cubanas han optado por poner fin al programa tras casi 50 años y que recientemente pidieron a su brigada de más de 200 médicos que se preparara para salir del país sudamericano.

“Hemos estado en contacto con las autoridades cubanas y ellas optaron por terminar o retirar a los médicos cubanos que estaban aquí”, declaró Anthony. Señaló que, pese al deterioro de la relación entre ambos gobiernos, Guyana está dispuesta a contratar a los médicos cubanos que permanezcan en el país mediante contratos individuales.

La decisión de Cuba de retirar su brigada médica de Guyana se produce mientras Estados Unidos adopta otras medidas para aislar al gobierno cubano, entre ellas un bloqueo a los embarques de petróleo para la isla.

Las brigadas médicas también están saliendo de otros países.

La semana pasada, el gobierno de Jamaica puso fin a una misión médica cubana que llevaba décadas en el país, ya que ambas naciones discrepaban sobre un plan para pagar directamente a los médicos. Los médicos cubanos también salieron de Honduras la semana pasada después de que su gobierno suspendiera un contrato para que las brigadas médicas cubanas trabajaran allí, alegando que el programa ya no cumplía con las regulaciones.

Varios otros países del Caribe, entre ellos Bahamas, Antigua, Dominica y Santa Lucía, también han dicho que están interesados en cambiar la forma en que pagan a los médicos cubanos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

el crudo supera los 100 dolares por barril mientras la guerra con iran frena produccion y envios

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

Destacados del día

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones
EXCLUSIVA

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter