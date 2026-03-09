Doctores cubanos dejan Guyana en medio de presiones de EEUU por brigadas médicas

Compartir en:









Médicos cubanos han trabajado durante décadas en países de África, Sudamérica y el Caribe bajo acuerdos diplomáticos que le generaron dinero al gobierno cubano, al tiempo que brindaban atención médica en lugares donde era escasa. Pero el gobierno Estados Unidos ha criticado dichas misiones, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, alega que se trata de trabajo forzado.

El ministro de Salud de Guyana, Frank Anthony, informó a periodistas el lunes que las autoridades cubanas han optado por poner fin al programa tras casi 50 años y que recientemente pidieron a su brigada de más de 200 médicos que se preparara para salir del país sudamericano.

“Hemos estado en contacto con las autoridades cubanas y ellas optaron por terminar o retirar a los médicos cubanos que estaban aquí”, declaró Anthony. Señaló que, pese al deterioro de la relación entre ambos gobiernos, Guyana está dispuesta a contratar a los médicos cubanos que permanezcan en el país mediante contratos individuales.

La decisión de Cuba de retirar su brigada médica de Guyana se produce mientras Estados Unidos adopta otras medidas para aislar al gobierno cubano, entre ellas un bloqueo a los embarques de petróleo para la isla.

Las brigadas médicas también están saliendo de otros países.

La semana pasada, el gobierno de Jamaica puso fin a una misión médica cubana que llevaba décadas en el país, ya que ambas naciones discrepaban sobre un plan para pagar directamente a los médicos. Los médicos cubanos también salieron de Honduras la semana pasada después de que su gobierno suspendiera un contrato para que las brigadas médicas cubanas trabajaran allí, alegando que el programa ya no cumplía con las regulaciones.

Varios otros países del Caribe, entre ellos Bahamas, Antigua, Dominica y Santa Lucía, también han dicho que están interesados en cambiar la forma en que pagan a los médicos cubanos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP