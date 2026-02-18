americateve

Doce muertos en la explosión de una tienda de fuegos artificiales en China, la segunda en pocos días

BEIJING (AP) — Una explosión en una tienda de fuegos artificiales en la provincia china de Hubei mató a 12 personas el miércoles, informó la prensa estatal. Era la segunda explosión de ese tipo durante las celebraciones en el país del Año Nuevo Lunar.

Un espectáculo tradicional chino conocido como da shuhua, o hierro fundido, se ve antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en Beijing, China, el lunes 9 de febrero de 2026. (AP Foto/Vincent Thian)
Los equipos de emergencia apagaron el incendio en la tienda de fuegos artificiales en la ciudad de Xiangyang, en el centro de la provincia de Hubei, el miércoles por la tarde, según la agencia oficial de noticias Xinhua. Los investigadores investigaban ahora la causa de la explosión, señaló el reporte sin ofrecer más detalles.

Los fuegos artificiales son una parte importante de la celebración del Año Nuevo Lunar en China, pero su uso también ha provocado múltiples accidentes.

Otro accidente ocurrido el domingo en una tienda de fuegos artificiales en la provincia oriental de Jiangsu dejó ocho muertos y dos heridos. Las autoridades habían indicado que un residente había encendido fuegos artificiales cerca de la tienda.

El gobierno central advirtió sobre los peligros en un comunicado emitido el martes, al señalar que “los fuegos artificiales siguen siendo los mayores riesgos durante el periodo del Festival de Primavera”, según el Ministerio de Gestión de Emergencias.

