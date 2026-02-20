americateve

Doblete de Guruzeta, incluido penal agónico, da al Athletic Bilbao triunfo 2-1 ante Elche

BILBAO, España (AP) — Un doblete de Gorka Guruzeta en la segunda mitad le dio el viernes al Athletic Bilbao una victoria por 2-1 sobre el Elche en un encuentro lleno de acción en La Liga sepañola.

Fue la tercera victoria consecutiva en la liga para el club vasco y la primera vez que encadena tres triunfos seguidos en el campeonato desde agosto.

También fue la segunda vez en tres partidos que Guruzeta marca dos goles, después de su doblete del 8 de febrero, en la victoria por 4-2 sobre el Levante.

Su primer tanto en el estadio de San Mamés llegó con una gran definición para rematar un centro rasante de Yuri Berchiche. El segundo llegó desde el punto de penalti a los 89 minutos tras una decisión arbitral controvertida.

Entre ambos goles, André Silva convirtió un penalti para el Elche después de verse obligado a repetir el lanzamiento debido a un doble toque.

Fue otro revés agónico para el Elche, que suma ocho partidos sin ganar. El resultado lo dejó en el 16º puesto, apenas un punto por encima de la zona de descenso.

