Dobles y triples bajan en MLB. La culpa es de los jardineros y mejores bateadores

Nolan Arenado de los Diamonbacks de Arizona juega con su bate en una pausa en el plato durante la quinta entrada del juego de exhibición ante los Reales de Kansas City el jueves 26 de febrero del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

“Creo que los jugadores persiguen la velocidad de salida y el ángulo de lanzamiento, así que eso no se presta a pelotas que caen en los huecos o ajustadas a las líneas”, explicó el piloto de los Dodgers de Los Ángeles, reinante campeones de las mayores. “Así que creo que ese es el meollo del asunto para mí”.

Aunque los sencillos y los jonrones aumentaron en las Grandes Ligas el año pasado, la cantidad de dobles y triples siguió disminuyendo. Se conectaron 7.745 dobles en el 2025, por debajo de los 7.771 del 2024 y de los 8.254 de hace una década, en 2016, según Sportradar. Los triples se redujeron a 628, en comparación con 697 en 2024 y 873 en 2016.

En un esfuerzo por generar más acción en las bases, las Grandes Ligas cambiaron sus reglas antes de la campaña 2023 e hicieron las bases más grandes. Ese mismo año hubo un aumento de dobles, triples y robos, antes de que los dobles y triples retomaran su tendencia a la baja.

Probablemente eso significa menos de un momento particularmente emocionante en un juego de béisbol, cuando la multitud se inclina hacia adelante al unísono y vitorea con anticipación mientras un jugador corre hacia segunda o tercera observando la bola.

“Supongo que podrías decir que sí, que se pierde algo, pero creo que también se gana en otras cosas”, explicó Andrew Benintendi, el jardinero de los Medias Blancas de Chicago. “A la gente le gustan los jonrones y más oportunidades de robo de base”.

La caída de los dobles y triples puede atribuirse a diversos factores, empezando por el posicionamiento defensivo.

Aunque el paquete de reglas de 2023 incluyó limitaciones a los cambios defensivos en el infield, no existen restricciones similares para los jardineros. Y a menudo juegan más profundos para protegerse de los batazos de extra base, ayudados por tarjetas que guardan en los bolsillos traseros y que detallan las tendencias de un bateador.

“Cuando yo jugaba, era como que querías jugar corto para quitar los sencillos, pero hoy en día juegas para evitar el daño, y por eso los jardines juegan considerablemente más profundos de lo que solían”, señaló Roberts.

Nolan Arenado lo recuerda como si hubiera sido ayer. El ocho veces All-Star jugaba para San Luis el 23 de mayo de 2022, cuando registró la mayor velocidad de salida de su carrera: una línea de 111,4 mph en un lanzamiento 1-1 de José Berríos, el derecho puertorriqueño de Toronto, en la parte baja de la segunda entrada. La pelota pasó por encima de la cabeza del campocorto Bo Bichette antes de que el jardinero central Bradley Zimmer la cortara.

“Sí. Sencillo. Y sabes, hace unos años eso probablemente habría sido un doble automático”, indicó Arenado, quien fue traspasado a Arizona en enero. “Así que esa fue la primera vez que realmente me di cuenta. La alineación defensiva lo cambia todo. Sabes que de verdad tienes que pegar una pelota al hueco o tienes que pegarla pegada a la línea para conseguir dobles”.

Las dimensiones de los estadios también han influido. Los Mets de Nueva York han hecho múltiples cambios al Citi Field desde que abrió en 2009, acercando las cercas para hacer el parque más favorable a los bateadores. Los Tigres de Detroit modificaron los jardines en Comerica Park antes de la temporada de 2023, bajando las paredes y acercándolas en algunas zonas. Los Reales de Kansas City hicieron algunos ajustes en el estadio Kauffman este año.

Citi Field y el Yankee Stadium son dos de los parques menos favorables de las Grandes Ligas en lo que respecta a dobles y triples, según la tabla de factores de parque de Statcast. Globe Life Field, que abrió en 2020, también figura entre los 10 peores en cada categoría al combinar los tres años anteriores.

Son 325 pies por la línea del jardín derecho en el Great American Ball Park de Cincinnati. El “porche corto” del jardín derecho en el Yankee Stadium está a 314 pies del home. El Tropicana Field de Tampa Bay, que reabre esta temporada, tiene 315 pies por la línea del jardín izquierdo y 322 hacia el derecho.

Los jardineros de las Grandes Ligas también son más atléticos que antes, lo que reduce las pelotas que antes rodaban hasta la pared, lo que derivaba en bases extra.

“Ahora, si eres un negativo a la defensiva, tienes que batear a un nivel ridículamente alto para siquiera ser un jugador titular”, explicó Nico Hoerner, segunda base de los Cachorros de Chicago. “Así que, en este punto, simplemente no hay muchos jugadores que sean negativos a la defensiva”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP