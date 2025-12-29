americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Doble-doble de Brunson ayuda a los Knicks a superar 130-125 a Zion Williamson y los Pelicans

NUEVA ORLEANS (AP) — Jalen Brunson culminó una actuación de 28 puntos y diez asistencias con un flotador en movimiento y una bandeja en el último 1:06, y los Knicks de Nueva York se adelantaron al final para vencer 130-125 a los Pelicans de Nueva Orleans el lunes por la noche.

Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, se mueve hacia la canasta frente a Micah Peavy (14), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de diciembre de 2025. (AP Foto/Peter Forest)
Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, se mueve hacia la canasta frente a Micah Peavy (14), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de diciembre de 2025. (AP Foto/Peter Forest) AP

OG Anunoby tuvo 23 puntos y 11 rebotes, Mohamed Diawara anotó un récord personal de 18 unidades, y Karl-Anthony Towns sumó 12 tantos y 12 rebotes para los Knicks, que han ganado tres seguidos.

Zion Williamson anotó un máximo de temporada de 32 puntos para los Pelicans, que perdieron su cuarto consecutivo. Saddiq Bey y Jordan Poole anotaron cada uno 26 para Nueva Orleans y Trey Murphy III agregó 21 puntos.

Ningún equipo lideró por más de diez en un juego caracterizado por mucho puntaje en la primera mitad antes de que el juego defensivo se intensificara en la segunda.

Los Pelicans lideraban 75-72 al descanso, cuando ambos equipos estaban lanzando al 50% o mejor. Con 3:36 por jugar, el marcador estaba empatado a 117 después de que Poole y Brunson intercambiaran triples.

Brunson recuperó su propio triple fallido y encestó un flotador en movimiento justo dentro de la línea de fondo para darle a Nueva York una ventaja de 124-121 con 1:06 por jugar.

Después de los tiros libres de Williamson, Brunson respondió con una bandeja en movimiento y Deuce McBride, quien tuvo 14 puntos, encestó cuatro tiros libres en los últimos 16 segundos para asegurar que los Knicks se mantuvieran al frente.

Diawara, quien nunca había anotado más de cinco puntos en un juego, tenía 13 al final del primer cuarto de lo que fue apenas la tercera titularidad en la carrera del francés.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter