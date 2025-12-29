Doble-doble de Brunson ayuda a los Knicks a superar 130-125 a Zion Williamson y los Pelicans

Compartir en:









Jalen Brunson (11), de los Knicks de Nueva York, se mueve hacia la canasta frente a Micah Peavy (14), de los Pelicans de Nueva Orleans, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 29 de diciembre de 2025. (AP Foto/Peter Forest) AP

OG Anunoby tuvo 23 puntos y 11 rebotes, Mohamed Diawara anotó un récord personal de 18 unidades, y Karl-Anthony Towns sumó 12 tantos y 12 rebotes para los Knicks, que han ganado tres seguidos.

Zion Williamson anotó un máximo de temporada de 32 puntos para los Pelicans, que perdieron su cuarto consecutivo. Saddiq Bey y Jordan Poole anotaron cada uno 26 para Nueva Orleans y Trey Murphy III agregó 21 puntos.

Ningún equipo lideró por más de diez en un juego caracterizado por mucho puntaje en la primera mitad antes de que el juego defensivo se intensificara en la segunda.

Los Pelicans lideraban 75-72 al descanso, cuando ambos equipos estaban lanzando al 50% o mejor. Con 3:36 por jugar, el marcador estaba empatado a 117 después de que Poole y Brunson intercambiaran triples.

Brunson recuperó su propio triple fallido y encestó un flotador en movimiento justo dentro de la línea de fondo para darle a Nueva York una ventaja de 124-121 con 1:06 por jugar.

Después de los tiros libres de Williamson, Brunson respondió con una bandeja en movimiento y Deuce McBride, quien tuvo 14 puntos, encestó cuatro tiros libres en los últimos 16 segundos para asegurar que los Knicks se mantuvieran al frente.

Diawara, quien nunca había anotado más de cinco puntos en un juego, tenía 13 al final del primer cuarto de lo que fue apenas la tercera titularidad en la carrera del francés. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP