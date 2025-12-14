americateve

Doble-doble de Bagley ayuda a Wizards a romper racha negativa con victoria 108-89 sobre Pacers

INDIANÁPOLIS (AP) — Marvin Bagley III esableció una marca personal en la temporada con 23 puntos, además de que capturó 13 rebotes, y CJ McCollum anotó 18 unidades el domingo mientras los Wizards de Washington vencieron 108-89 a los Pacers de Indiana para su primera victoria como visitantes en casi dos meses.

Marvin Bagley III (35), de los Wizards de Washington, se alza para buscar una canasta sobre Pascal Siakam, centro, de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast)
Marvin Bagley III (35), de los Wizards de Washington, se alza para buscar una canasta sobre Pascal Siakam, centro, de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Indianápolis. (AP Foto/AJ Mast)

Fue el segundo doble-doble de la temporada para Bagley. Justin Champagnie añadió 13 tantos y 14 tableros para Washington.

Los Wizards rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas y mejoraron a 2-11 como visitantes esta temporada, con su única otra victoria fuera de casa el 24 de octubre en Dallas.

Y lo hicieron con defensa. Los Pacers, con una plantilla reducida, terminaron con su segundo peor porcentaje de tiros de la temporada (36.9%) y su tercer peor registro desde la línea de tres puntos (25.6%).

Bennedict Mathurin anotó 15 puntos para liderar a Indiana, que ha perdido dos seguidos y cuatro de seis. Jay Huff anotó 13 puntos e Isaiah Jackson añadió 11 puntos y 12 rebotes mientras la ofensiva de Indiana parecía completamente desincronizada.

El resultado: la espera de seis meses del entrenador Rick Carlisle para celebrar su victoria número 1.000 se pospondrá una vez más. Necesita una victoria para convertirse en el undécimo entrenador en lograr este hito y el primero desde Doc Rivers en noviembre de 2021 cuando dirigía a los 76ers de Filadelfia.

Washington cerró la primera mitad con una racha de 13-4 para tomar una ventaja de 58-47. Los Wizards ampliaron la diferencia a 66-51 al inicio del tercer cuarto. Indy redujo el déficit a 66-58, pero vio a los Wizards responder con siete seguidos, y los Pacers nunca se acercaron de nuevo.

FUENTE: AP

