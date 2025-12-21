americateve

DK Metcalf de los Steelers lanza manotazo a fanático de Lions tras intercambiar palabras

DETROIT (AP) — DK Metcalf, receptor de los Steelers, lanzó un manotazo a un aficionado que se inclinaba sobre la barandilla en la primera fila del Ford Field durante el segundo cuarto de la victoria de Pittsburgh por 29-24 sobre los Lions de Detroit el domingo.

DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, se limpia el rostro mientras está sentado en la banca del equipo durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Rey Del Rio)
DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, se limpia el rostro mientras está sentado en la banca del equipo durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Rey Del Rio) AP

Metcalf y el aficionado, que llevaba una camiseta negra y azul y una peluca azul, estaban hablando antes de que el dos veces Pro Bowler lanzara un golpe con la mano derecha hacia la cara del hombre. Metcalf no pareció hacer mucho, si es que hubo algún contacto.

"Escuché sobre eso, pero no lo había visto. No he tenido la oportunidad de hablar con DK", comentó el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin.

Aunque no se lanzó un pañuelo de castigo en el campo, la liga revisará el incidente y Metcalf podría enfrentar una sanción.

El número 4 de los Steelers terminó con cuatro recepciones para 42 yardas.

Metcalf, de 28 años, está en su primera temporada con los Steelers después de pasar seis temporadas con Seattle.

