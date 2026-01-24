americateve

Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slam y empata récord de Federer en Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Con 400 victorias en Grand Slam y 102 en Australia, el serbio Novak Djokovic sigue estableciendo récords en el tenis.

El serbio Novak Djokovic reacciona tras vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del Abierto de Australia el sábado 24 de enero del 2026. (AP Foto/Dita Alangkara)
El ganador de 24 títulos de major se convirtió en el primer jugador en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam cuando venció el sábado por 6-3, 6-4, 7-6 (4) a Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del Abierto de Australia.

También mejoró su récord de victorias y derrotas a 102-10 en el Abierto de Australia, igualando la marca de Roger Federer de más victorias en el primer Slam del año.

Djokovic ha ganado el Abierto de Australia un récord de diez veces. A los 38 años, está en Australia con el objetivo de lograr su 25mo título de Grand Slam, lo que lo convertiría en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

Estuvo en control desde el principio contra van de Zandschulp y no tuvo problemas, excepto por algunos momentos en el tercer set, cuando tropezó y cayó al suelo en el tercer game, y más tarde cuando enfrentó dos puntos de set en el duodécimo.

Un tiempo muerto médico en el cambio después del tercero, cuando el entrenador le vendó la planta del pie derecho, y un golpe ganador de derecha por la línea resolvieron los dos primeros de esos problemas.

Mientras Djokovic enfrentaba su segundo punto de set, el juez de silla John Blom tuvo que instar a la multitud, repetidamente, a no hacer ruido entre el primer y segundo servicio.

Un animado Djokovic salvó el siguiente punto, fingiendo cabecear la pelota como un jugador de fútbol mientras el tiro del holandés se iba más allá de la línea de fondo.

La multitud coreó "Nole, Nole, Nole" en apoyo antes de que produjera un saque ganador para forzar un desempate, que ganó.

Djokovic estaba contento de jugar un partido nocturno en un día en que se tuvo que invocar la política de calor extremo del torneo y el dos veces campeón defensor Jannik Sinner luchó antes de avanzar en las condiciones de la tarde.

“Logré tener una ‘buena’ caída, si se puede decir así, pude protegerme”, dijo Djokovic sobre la caída. “Las cosas podrían haber sido bastante feas”.

Dijo que su cuerpo se siente bien para esta etapa del torneo, pero no se adelanta demasiado después de llegar a las semifinales en los cuatro grandes torneos el año pasado.

“Debo decir que ha sido un gran comienzo de torneo”, afirmó. “El año pasado aprendí una lección. Me emocioné demasiado pronto en algunos de los Grand Slams... lesionándome en tres de cuatro”.

Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los cuatro grandes torneos entre ellos y, aunque Djokovic concede que “están jugando a un nivel diferente ahora mismo”, añadió: “Todavía estoy tratando de darles a estos jóvenes una carrera por su dinero”.

Con su victoria en la primera ronda sobre Pedro Martínez, Djokovic igualó dos récords históricos del tenis al comenzar su 21mo Abierto de Australia y su 81er evento de Grand Slam. Ahora añadió otro hito con su victoria número 100 en Melbourne Park.

Se convirtió en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

