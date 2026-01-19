americateve

Djokovic iguala dos récords y gana su partido 100 en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Novak Djokovic tenía el gran escenario y una lista de hitos para celebrar con su victoria número 100 en el Abierto de Australia.

Novak Djokovic devuelve ante Pedro Martínez en la primera ronda del Abierto de Australia, el lunes 19 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Aaron Favila)
Novak Djokovic devuelve ante Pedro Martínez en la primera ronda del Abierto de Australia, el lunes 19 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Aaron Favila)

Ofreció el tipo de actuación que transmitió a sus rivales y a sus fanáticos el mensaje que está aquí con un solo objetivo: un 25º título de Grand Slam.

El serbio de 38 años igualó dos récords históricos del tenis al comenzar su 21º Abierto de Australia y su 81º torneo de Grand Slam, y añadió otro hito el lunes por la noche con su victoria número 100 en Melbourne Park.

Ya posee muchos récords en el tenis, pero realmente le gustó el impacto de este.

“Me gusta cómo suena. Centurión es algo que suena bien”, dijo Djokovic después de su victoria en la primera ronda por 6-3, 6-2, 6-2 sobre el español Pedro Martínez. “Es una sensación agradable”.

Su récord ahora es de 100-10 en el Abierto de Australia, donde ha atrapado 10 títulos. Y eso lo convierte en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros.

Lo que el campeón de 24 grandes realmente quiere más que nada es ganar seis partidos más en las próximas dos semanas, suficiente para convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos. Ya posee los récords de más títulos de Grand Slam en individuales masculinos y más en la era abierta.

El lunes, igualó las 21 apariciones de Federer en el Abierto de Australia, y el récord general de Grand Slam que Federer compartía con Feliciano López.

"Hacer historia es una gran motivación", afirmó.

Djokovic mostró signos de su mejor forma de antaño, con un golpe ganador de derecha cruzada a la carrera cerca del final del primer set que celebró con un gesto de rasgar la cuerda.

En el tercer set, dijo que imitó a Gael Monfils cuando saltó para ejecutar una devolución cruzada para llevarse el punto.

Sus estadísticas de saque fueron excelentes: 77% de primeros servicios dentro, 93% de puntos ganados con el primer servicio, 85% de puntos ganados con el segundo servicio y 14 aces. No enfrentó un punto de quiebre.

"En cuanto al rendimiento, la sensación en la cancha fue genial. No podría pedir más. Obviamente, un gran rendimiento en el servicio", expresó, añadiendo que la victoria contundente estaba "enviando la señal correcta, no solo a ti mismo sino a todos tus oponentes".

Hablando de oponentes, ha notado que el cambio de mecánica que ha hecho Carlos Alcaraz se parece notablemente al suyo. Bromeó diciendo que había estado en contacto con el español de 22 años, quien está tratando de completar la colección de títulos de Grand Slam coronándose en Australia.

"Tan pronto como lo vi, le envié un mensaje (y) le dije: 'Sabes, tenemos que hablar sobre los derechos de autor!'", bromeó en su conferencia de prensa posterior al partido.

"Luego, cuando lo vi aquí, le dije que tenemos que hablar sobre el porcentaje de sus ganancias", añadió, sonriendo. "¡Cada ace espero un tributo a mí!"

Djokovic no jugó ningún torneo de preparación, reservándose para la gran ocasión en un intento de ganar un título importante que se le ha escapado desde 2023.

"Estoy usando cada hora que puedo para recuperar mi cuerpo y estar en forma para el próximo desafío", manifestó.

Alcanzó las semifinales en los cuatro grandes en 2025, pero no pudo romper el monopolio que Alcaraz y Jannik Sinner —la rivalidad conocida como Sincaraz— han tenido sobre los trofeos más prestigiosos del deporte en los últimos dos años.

Djokovic reconoció antes del torneo que Alcaraz y Sinner, bicampeón vigente del Abierto de Australia, están jugando a un nivel diferente en este momento, pero dijo que si puede juntar todo en el momento adecuado, todavía es capaz de vencer a cualquiera.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

