Disputa entre reclusos de una cárcel de Ecuador deja un saldo de 13 muertos, según las autoridades

Soldados montan guardia frente al Hospital Teófilo Dávila, donde fueron trasladados los reclusos heridos tras los enfrentamientos que estallaron entre los presos en la cárcel de Machala, Ecuador, el lunes 10 de noviembre de 2025. (AP Foto/César Muñoz). AP

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) dijo en un comunicado que los hechos se produjeron el domingo, luego de “una detonación de un artefacto explosivo en los exteriores” de la cárcel de Machala, 373 kilómetros al suroeste de la capital, cuando paralelamente la policía “realizó una intervención y revisión inmediata” de la prisión, donde halló ese número de muertos.

Añadió que “se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte”.

Esa entidad gubernamental no ha dado más detalles de lo ocurrido; tampoco ha señalado la relación de la explosión con los asesinatos, aunque destacó que ocurrió poco antes de descubrir a las víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, pidió a inicios de año al estado ecuatoriano adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida en las cárceles , que están bajo el control del crimen organizado y son frecuente escenario de matanzas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) del país sudamericano ha cuestionado por su lado las muertes en las prisiones y ha hecho reiterados llamados para que los gobiernos de turno declaren la emergencia en el sistema penitenciario a fin de resolver los problemas de hacinamiento y violencia.

Un mes atrás, en la misma prisión 31 reclusos resultaron asesinados en dos revueltas durante el mismo día. En la primera cuatro reos fueron asesinados a tiros y en la segunda 27 murieron por asfixia. Según dijo el SNAI, los hechos se relacionaron con el trasladado de presos a una cárcel de máxima seguridad en otra provincia de la costa y los atribuyó a peleas entre ellos.

En tanto, a finales de septiembre 14 presos fallecieron y otros 14 resultaron heridos en un hecho que las autoridades adjudicaron a una disputa entre bandas criminales.

Desde 2021 Ecuador afronta la peor ola de violencia en su historia, propiciada por grupos delictivos locales aliados con cárteles transnacionales, según las autoridades. Desde entonces se han producido más de una docena de enfrentamientos en los centros penitenciarios, los cuales han dejado en conjunto más de 500 fallecidos.

Desde inicios de 2024 los militares tomaron el control de las cárceles luego de que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y desplegó a la fuerza pública dentro y fuera de los recintos carcelarios para combatir a bandas de crimen organizado.

Entre los factores que derivan en la violencia dentro de las cárceles en Ecuador, según la CIDH, están la ausencia de control por parte del Estado, los sistemas de autogobierno de los reclusos, la corrupción y el insuficiente personal de seguridad.

El organismo convocó al Estado a adoptar medidas para garantizar los derechos de las personas bajo su custodia, “investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables”.

FUENTE: AP