Por la pandemia de coronavirus, Disney anunció el cierre de sus dos parques en EE.UU, EuroDisney y una línea de cruceros

“En el mejor interés de nuestros huéspedes y empleados, estamos procediendo con el cierre de Disneyland Park y Disney California Adventure Park, comenzando desde la mañana del 14 de marzo hasta fin de mes”, dijo Disney Parks en un comunicado.

De esa manera, la multinacional de Mickey Mouse anunció que el próximo sábado cerrará su icónico parque de atracciones californiano en medio del pandemia de coronavirus. Se abrió en 1955 y se trata del primer parque de The Walt Disney Company, y el único que fue diseñado y construido bajo la supervisión de Walt Disney.

El comunicado señala que los hoteles en el complejo permanecerán abiertos hasta el lunes para permitir a los huéspedes hacer arreglos de viaje, al igual que Downtown Disney.

Esta es la cuarta vez en la historia del parque que las operaciones se suspendieron por completo, y la primera desde el 11 de septiembre de 2001

Esta es la cuarta vez en la historia del parque que las operaciones se suspendieron por completo, y la primera desde el 11 de septiembre de 2001. Cabe destacar que el coronavirus se extendió por California, que informó al menos 184 casos y cuatro muertes.

image.png

El miércoles, el gobernador californiano Gavin Newsom y los funcionarios de salud estatales instaron a cancelar grandes reuniones de más de 250 personas al menos hasta finales de marzo. Pero el aviso no es una ley y el jueves por la tarde, antes del anuncio de Disneyland, Newsom dijo que no se aplicaba a Disneyland y Universal Studios “debido a la complejidad de sus circunstancias únicas”.

Según un artículo de Business Insider, la guía de los funcionarios de salud de California indicó que las reuniones como conciertos, conferencias y eventos deportivos "deberían posponerse o cancelarse" en todo el estado.

La guía también señala que ciertas actividades deben continuar, y agregó que las recomendaciones no se aplicaban a “transporte público esencial, viajes al aeropuerto o compras en una tienda o centro comercial”. No especificó si los parques temáticos se incluyeron en reuniones esenciales o no esenciales.

50.000 visitantes por día

Disneyland es uno de los empleadores más grandes de California, con 31.000 trabajadores. Un estudio de la Universidad Estatal de California-Fullerton de 2019, encargado por la división de parques de Disney, detalló a Disneyland con un impacto económico de USD 8.500 millones, lo que podría haber sido un argumento para mantener abierto el parque temático.

Sin embargo, con un promedio de 50.000 visitantes al día en casi 40 hectáreas, Disneyland superaría ampliamente las descripciones de los funcionarios de salud estatales para grandes reuniones. En un momento en diciembre, el parque Disney dejó de vender temporalmente tickets diarios cuando alcanzó su capacidad de aproximadamente 80.000 personas, según informó el Los Ángeles Times.

Tokio Disneyland también cerró a fines de febrero. El complejo de parques temáticos Tokyo DisneyLand y Tokyo DisneySea, en los suburbios de la capital japonesa, cerró por dos semanas debido al temor a la propagación del virus.

“Tokyo DisneyLand y Tokyo DisneySea han decidido un cierre excepcional desde el sábado 29 de febrero hasta el 15 de marzo inclusive”, señaló la firma Oriental Land en un comunicado, después de que el gobierno pidiera medidas públicas para evitar aglomeraciones. El lugar que recibe unos 32,5 millones de visitantes por año.