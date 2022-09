La nueva sirenita de Disney desata la polémica y rompe record de "Dislikes" en Youtube

Algunas personas no entienden que a la joven sirena pelirroja de piel blanca y de ojos azules tuviera que interpretarla una actriz que no cumple con estas características físicas que todos recordábamos.

En defensa de "la actriz perfecta"

A pesar de que muchas personas se hayan posicionado en contra de que el live action de La sirenita tenga a una protagonista negra, muchas otras personas están a favor y están de acuerdo en que ella es "la actriz perfecta para el papel", tal y como expresó Disney al anunciar a Halle Bailey como protagonista.

Esta opinión defiende que el mundo ha cambiado desde que se escribió el cuento original y desde que se estrenó la versión animada, alegando que las niñas negras también necesitan verse representadas en la pantalla.

La otra interpretación del cuento

Otro de los argumentos que se posicionan en contra de los ataques hacia la elección de Bailey se fija en el origen del cuento de Hans Christian Andersen. Aunque no se sabe a ciencia cierta, hay personas que interpretan que el autor era bisexual y que escribió La sirenita como una manera de simbolizar su propia historia y antes de que se casara su amigo Edvard Collin.

Tráiler de “La Sirenita” supera millón de “dislikes” en YouTube

Ahora con el estreno del primer avance de la cinta, las redes sociales han vuelto a estallar en contra de la producción de Disney. Esta vez, los fans expresaron su inconformidad a través de la plataforma de YouTube, con más de un millón de “no me gusta” en el tráiler oficial de la cinta.

Aunque YouTube deshabilitó la función de "no me gusta" para no poder ver el número, hay extensiones de navegador de Google Chrome que habilitan los no me gusta.

A dos días después de su estreno, el video tiene 10 millones de visitas en el canal oficial de YouTube de Walt Disney Studios y solo 399 mil lo calificaron positivamente.

En contraste, más de 1.3 millones de personas le dieron dislike al video y las críticas negativas en redes sociales siguen aumentando cada vez más.

¿Por qué YouTube ya no muestra los Dislikes?

YouTube dice que, escondiendo la cantidad de dislikes, quiere “crear un entorno respetuoso e inclusivo, donde los creadores tengan la oportunidad de expresarse y sentirse a salvo”. Este es solo uno de los pasos que la plataforma está dando para proteger a los creadores de contenido, sobre todo a los más pequeños.

Fuente: Redacción de www.americateve.com