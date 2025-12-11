Disney invierte $1.000 millones en OpenAI para llevar personajes a Sora

El logo de Disney en la tienda en París el 20 de septiembre del 2017. (AP foto/Francois Mori) AP

Al mismo tiempo, Disney arremetió contra Google, exigiendo que la empresa tecnológica deje de violar sus derechos de autor al usar sus personajes para entrenar sus sistemas de IA.

El acuerdo con OpenAI convierte a The Walt Disney Co. en el primer socio importante de licencias de contenido para Sora, que utiliza inteligencia artificial generativa para crear videos cortos.

Bajo el acuerdo de licencia de tres años, los fans podrán usar Sora para generar y compartir videos basados en más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Los generadores de video de IA como Sora han sorprendido con su capacidad para crear rápidamente clips realistas basados únicamente en indicaciones de texto. Sin embargo, una avalancha de tales videos en las redes sociales, incluidos clips que representan a celebridades y figuras públicas fallecidas, ha generado preocupaciones sobre la proliferación de "videos basura" que desplazan el trabajo creado por humanos, junto con inquietudes sobre desinformación, deepfakes y derechos de autor.

Disney y OpenAI aseguraron que están comprometidos con el uso responsable de la IA que proteja la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores.

“Este acuerdo muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a vastas nuevas audiencias”, declaró el CEO de OpenAI, Sam Altman.

El CEO de Disney, Robert Iger, expresó que el acuerdo “ampliará el alcance de nuestra narrativa a través de la IA generativa, mientras respeta y protege a los creadores y sus obras”.

Como parte del acuerdo, algunos videos generados por usuarios en Sora estarán disponibles en el servicio de streaming Disney+.

Disney también se convertirá en un "cliente importante" de OpenAI y utilizará su tecnología para desarrollar nuevos productos, herramientas y servicios. Además, implementará ChatGPT para los empleados.

También el jueves, Disney envió a Google una carta exigiendo que la empresa tecnológica deje de usar contenido de Disney sin permiso para alimentar y entrenar sus modelos de IA, incluidos su generador de videos Veo y los generadores de imágenes Imagen y Nano Banana.

Anteriormente, ha emitido cartas similares a Meta y Character.AI y ha presentado litigios con NBCUniversal y Warner Bros. Discovery contra el generador de imágenes de IA Midjourney y la empresa de IA Minimax.

Disney acusó a Google de “infringir los derechos de autor de Disney a gran escala”, según una copia de la carta fechada el 10 de diciembre vista por The Associated Press. La carta incluía ejemplos que, según Disney, los sistemas de IA de Google generaron fácilmente, como personajes de Star Wars, Los Simpson, Deadpool y El Rey León.

Disney dijo que Google también ha estado “amplificando intencionalmente” el problema al hacer que el contenido infractor esté disponible en sus numerosos canales, incluido YouTube.

Disney afirmó que Google no ha tomado ninguna medida para mitigar el problema a pesar de que ha estado planteando las preocupaciones durante meses. “La infracción masiva de las obras con derechos de autor de Disney por parte de Google debe detenerse”, dice la carta.

Google no ha respondido a una solicitud de comentarios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP