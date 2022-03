Disney enfrenta posición difícil en Florida

No estaba claro cuántos empleados dejarían sus labores ni qué les pasaría a aquellos que lo hagan. Los líderes gremiales de decenas de miles de trabajadores sindicalizados en parques temáticos de Disney en Florida y California dijeron que no veían un impulso entre sus miembros para un paro y les recomendaron no hacerlo porque ello violaría obligaciones contractuales. Los organizadores dijeron que esperaban alguna participación de trabajadores de producción, marketing, TI y otros empleos no sindicalizados.