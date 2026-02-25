Discord aplaza despliegue de verificación de edad en medio de críticas; promete transparencia

Una cabina de Discord en la Game Developers Conference 2023, el 22 de marzo de 2023, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

El despliegue global del sistema se retrasa hasta la segunda mitad de 2026, escribió el director de tecnología de Discord y cofundador, Stanislav Vishnevskiy, en un blog en el que reconoció que la empresa “no dio en el blanco”.

“A muchos de ustedes les preocupa que esta sea sólo otra empresa tecnológica que encuentra nuevas formas de recopilar sus datos personales. Que estemos creando un problema para justificar soluciones invasivas", escribió Vishnevskiy. "Entiendo ese escepticismo. Se lo han ganado, no sólo hacia nosotros, sino hacia toda la industria tecnológica. Pero eso no es lo que estamos haciendo”.

Discord, que afirma tener más de 200 millones de usuarios activos, seguirá cumpliendo con las obligaciones legales específicas que tiene en materia de verificación de edad de los usuarios, indicó la empresa. Pero la expansión global de verificación de edad se realizará únicamente después de que implemente cambios a la política inicial que presentó a principios de febrero.

La empresa anunció hace unas semanas que a partir del próximo mes implementaría una política de verificación de edad que incluiría escaneo facial o presentar un documento de identidad para los usuarios que no pudiera determinar que fueran adultos.

Esto provocó un rechazo inmediato. Muchos mencionaron una reciente brecha de seguridad de un proveedor externo con el que trabajó Discord, la cual expuso fotografías de documentos de identidad de hasta 70.000 usuarios de Discord.

Vishnevskiy hizo mencionó el incidente en su blog y escribió que entendía que eso contribuyó al escepticismo de los usuarios, pero subrayó que la empresa ya no trabaja con ese proveedor y que tiene rigurosos estándares para sus socios.

“Cada proveedor con el que trabajamos pasa por una revisión de seguridad y privacidad antes de su integración", escribió. "Eso incluye límites contractuales sobre el uso de datos y requisitos estrictos de retención y eliminación. La información presentada para la verificación de edad se almacena únicamente por el tiempo mínimo necesario, lo que en la mayoría de los casos significa que se elimina de inmediato. Si un proveedor no aprueba, no trabajamos con él”.

Uno de los proveedores que no cumplió con lo esperado fue Persona, un servicio de verificación de identidad. Vishnevskiy señaló que Discord realizó una prueba limitada con Persona en Reino Unido a principios de año. La empresa no pudo cumplir con el estándar de Discord para la estimación de edad facial, escribió Vishnevskiy, que estipula que el cálculo “debe realizarse por completo en el dispositivo, lo que significa que tus datos biométricos nunca salen de tu teléfono”.

La empresa se distanció de Persona después de que esa relación también se convirtió en objeto de críticas. Persona cuenta con el respaldo de la firma de capital de riesgo Founders Fund, dirigida por el cofundador de Palantir Technologies, Peter Thiel. Thiel y Palantir suelen ser criticados por las alianzas de la empresa con el gobierno con fines de vigilancia, y Palantir firmó recientemente un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) para agilizar el proceso de identificación y deportación de personas a las que la agencia tiene en la mira.

Rick Song, cofundador y director ejecutivo de Persona, escribió en un comunicado publicado en LinkedIn que las afirmaciones de Discord sobre las capacidades de Persona no eran precisas, enfatizando que la empresa ofrece verificación de edad dentro del dispositivo.

“Me parece bien si no quieren usarnos. No me parece bien que digan públicamente cosas que no son ciertas sobre nuestras tecnologías de garantía de edad para intentar desviar la responsabilidad de sus propias decisiones", escribió. "Hacer eso socava aún más la confianza”.

Las críticas hacia la política original e incluso a la nueva versión se produjeron a pesar de que Vishnevskiy escribió que para “más del 90% de los usuarios, no cambia nada”.

Discord puede determinar de forma proactiva la edad de la gran mayoría de los usuarios al observar señales a nivel de cuenta. Entre ellas están desde hace cuánto tiempo existe la cuenta, si hay un método de pago registrado, los tipos de servidores en los que está el usuario y patrones generales de actividad, escribió Vishnevskiy. Subrayó que la empresa no lee mensajes, no analiza conversaciones ni revisa el contenido de las cuentas para calcular la edad de sus usuarios.

Para la minoría de usuarios cuya edad no puede determinar, la empresa trabaja ahora para ofrecer más opciones además del escaneo facial y la solicitud de un documento de identidad, incluida la verificación mediante tarjeta de crédito. La empresa va a “completar y ampliar” las opciones alternativas antes de implementar el nuevo sistema.

Los usuarios que elijan no verificar su edad podrán conservar su cuenta, servidores, lista de amigos, mensajes directos y chat de voz, pero no podrán acceder a contenido restringido ni cambiar ciertos ajustes de seguridad predeterminados diseñados para proteger a los adolescentes, escribió Vishnevskiy.

Discord prometió a los usuarios que publicará una entrada detallada explicando cómo funcionan sus sistemas de determinación de edad y que documentará en su sitio web a cada proveedor de verificación y sus prácticas.

