Directora del Museo del Louvre renuncia tras el robo de joyas en París

PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron aceptó la renuncia de la directora del Museo del Louvre el martes. La directora había estado bajo fuertes críticas tras un asombroso y vergonzoso robo de joyas de la Corona francesa.

ARCHIVO - Laurence des Cars, directora del museo del Louvre, posa ante una audiencia en la comisión de Cultura del Senado, tres días después de que joyas históricas fueran robadas en un audaz robo a plena luz del día, el 22 de octubre de 2025 en París. (Foto AP/Emma Da Silva, archivo)
La renuncia de Laurence des Cars fue anunciada por la oficina presidencial en un comunicado.

