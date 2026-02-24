Directora del Museo del Louvre renuncia tras el robo de joyas en París

La renuncia de Laurence des Cars fue anunciada por la oficina presidencial en un comunicado.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
PARÍS (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron aceptó la renuncia de la directora del Museo del Louvre el martes. La directora había estado bajo fuertes críticas tras un asombroso y vergonzoso robo de joyas de la Corona francesa.
La renuncia de Laurence des Cars fue anunciada por la oficina presidencial en un comunicado.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter