Director del Met Opera y diseñadores ordenan retirar sus nombres de "Carmen" por disputa

Esta imagen publicada por la Ópera Metropolitana muestra al barítono bajo Kyle Ketelsen, en el auto rojo, durante un ensayo de "Carmen" de Bizet en la Ópera Metropolitana de Nueva York el 28 de diciembre de 2023. (Ken Howard/Met Opera via AP) AP

La producción de la directora Carrie Cracknell se estrenó el 31 de diciembre de 2023, en su debut en el Met, en vez de desarrollarse en la Sevilla del siglo XIX ocurre en una ciudad industrial contemporánea en Estados Unidos. En esta puesta en escena, el personaje de Escamillo es una estrella de rodeo, no un torero.

Cuando se inauguró la producción, Escamillo entró en un Jaguar rojo convertible que cruzó el escenario mientras comenzaba su famosa Canción del Toreador. Estaba acompañado por su séquito en tres camionetas, todos los vehículos moviéndose sobre cables guiados por una computadora.

En la decisión de reescenificación, se eliminaron el Jaguar y dos camionetas. Escamillo entró caminando con sus seguidores, algunos empujando una motocicleta. Una de las camionetas de la puesta en escena original se mantuvo, en una posición estacionaria durante todo el acto.

"Estábamos furiosos", dijo el diseñador de escenarios Michael Levine. "No quería que mi nombre estuviera asociado con la producción porque no representa la intención artística original. ... Nunca me he encontrado con algo de este nivel donde literalmente cambian el concepto básico".

Levine dijo que el asistente del gerente general de producción del Met le notificó del cambio el otoño pasado, justo antes de la apertura del 28 de octubre.

"Recibo una llamada de John Sellars diciendo: Estamos en una situación financiera terrible y tenemos que hacer recortes en la ópera. Vamos a cortar la automatización de las camionetas", dijo Levine.

Levine y Cracknell intentaron encontrar una solución, como poner los autos en la plataforma giratoria del escenario, pero dijeron que el Met no estaba dispuesto a negociar. Levine dijo que su contrato especificaba que no se podían hacer cambios después de la noche de estreno y retiró su nombre. Levine dijo que el Met luego dio al resto del equipo de producción un día para decidir si seguirían su ejemplo.

Cracknell, Tom Scutt (vestuario), Guy Hoare (iluminación), rocafilm/Roland Horvath (proyecciones) y Ann Yee (coreografía) también pidieron que se retiraran sus nombres. Después de los nombres del director de orquesta y del maestro del coro, la única persona mencionada en los programas fue la directora de escena de la reposición, Melanie Bacaling, quien era asistente de dirección de escena cuando se estrenó la producción, seguida de varios centímetros de espacio en blanco.

El Met dijo el jueves que sus programas de enero listaron incorrectamente al director de la reposición y que deberían haber dicho que era Sara Erde.

El Met cita razones económicas

"Realmente fue una decisión económica", dijo el gerente general del Met, Peter Gelb, sobre el cambio. "Decidimos que era increíblemente caro de ejecutar y no era particularmente efectivo. Decidimos cortarlo".

Gelb dijo que el ahorro fue de más de 300.000 dólares.

El martes, Gelb anunció 22 despidos en el personal administrativo del Met de 284, recortes salariales temporales del 4-15% y la reducción la próxima temporada de una ópera a 17. Se proyecta que las medidas ahorren 15 millones de dólares este año fiscal y 25 millones en 2026-27.

La producción de Cracknell se presenta hasta el viernes, la 30ª actuación en dos temporadas. A través de su agencia de gestión, remitió una pregunta a Levine.

Una persona familiarizada con la planificación del Met, que habló bajo condición de anonimato porque no se había hecho un anuncio, dijo que la compañía tiene la intención de traer de vuelta en un futuro la producción de Richard Eyre. Esa puesta en escena se estrenó el 31 de diciembre de 2009 y se presentó en 79 funciones durante seis temporadas hasta 2019.

El Met no recuerda un caso anterior de una producción retirada que regrese.

La disputa más reciente similar ocurrió después de que la producción de "Il Trovatore" de Verdi por Graham Vick fuera recibida con risas en momentos dramáticos y luego abucheada en la noche de estreno en diciembre de 2000. El Met la reescenificó para la tercera función, y Vick y su equipo de producción retiraron sus nombres para la reposición de 2002-03. Apareció solo 28 veces en dos temporadas y fue reemplazada por una puesta en escena de David McVicar en 2009.

