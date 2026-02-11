Director del Kennedy Center advierte de recortes y personal “mínimo” por reformas

Compartir en:









Una mujer camina frente al Kennedy Center el lunes 2 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul) AP

En un memorando enviado el martes y obtenido por The Associated Press, el presidente del Kennedy Center, Richard Grenell, comunicó al personal que “los departamentos obviamente funcionarán a una escala mucho menor, con algunas unidades totalmente reducidas o en pausa, hasta que comencemos los preparativos para reabrir en 2028”, y prometió “ajustes permanentes o temporales para casi todo el mundo”.

Un portavoz del Kennedy Center declinó hacer comentarios el miércoles.

Durante los próximos meses, escribió, los jefes de departamento “evaluarán las necesidades y tomarán las decisiones sobre cómo serán estos equipos mínimos que se mantendrán durante la fase de cierre y construcción de la instalación”. Grenell indicó que la dirección “aportará la mayor claridad y avisará con la mayor antelación posible”.

Está previsto que el Kennedy Center cierre a principios de julio. Se han difundido pocos detalles sobre cómo serán las remodelaciones desde que el presidente Donald Trump anunció su plan a comienzos de febrero. Ni Trump ni Grenell han aportado pruebas que respalden las afirmaciones de que el edificio está en mal estado y, en octubre pasado, el mandatario prometió que permanecería abierto durante las obras.

No se sabe con exactitud cuántos empleados tiene actualmente el centro, pero en una declaración fiscal de 2025 se indica que casi 2.500 personas trabajaron allí durante el año civil 2023. Hasta el momento, una solicitud de comentarios enviada a Kennedy Center Arts Workers United, que representa a artistas y profesionales de las artes vinculados al centro, no ha recibido respuesta.

Artistas y grupos destacados se han marchado o han cancelado presentaciones desde que Trump destituyó a los directores del centro hace un año y añadió su propio nombre al edificio en diciembre. The Washington Post, que fue el primer medio en informar sobre el memorando de Grenell, también ha citado importantes caídas en los ingresos por venta de entradas que, junto con las donaciones privadas, conforman el presupuesto operativo del centro. Las autoridades aún no han dicho si tradiciones de larga data como el Premio Mark Twain de comedia o la ceremonia de premios a la trayectoria en las artes continuarán mientras el centro esté cerrado.

El Kennedy Center se concibió por primera vez como un centro cultural nacional durante el gobierno de Eisenhower, en la década de 1950. El presidente John F. Kennedy encabezó una iniciativa de recaudación de fondos, y el centro, aún sin construirse, fue nombrado en su honor tras su asesinato. Abrió en 1971 y se ha convertido en un preeminente escaparate para el teatro, la música y las artes escénicas, que contaba con un respaldo bipartidista hasta el regreso de Trump al cargo el año pasado. “Esta remodelación representa una inversión generacional en nuestro futuro. Cuando reabramos, lo haremos como una organización más fuerte que honra nuestro legado mientras amplía nuestro impacto”, escribió Grenell. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP