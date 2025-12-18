americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Diputados argentinos aprueban presupuesto de 2026; Milei sufre revés con un apartado

BUENOS AIRES (AP) — Con un oficialismo empoderado tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre, el ultraliberal presidente argentino Javier Milei logró que la Cámara de Diputados aprobara el jueves el proyecto de presupuesto de 2026 que estipula un crecimiento económico de 5% y una inflación de 10,1% anual.

Con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, la cámara baja aprobó en general la previsión de gastos e ingresos del Estado para el próximo año. Sin embargo, el oficialismo no consiguió la sanción de un controvertido capítulo que contemplaba la derogación de leyes que mejoran el financiamiento para las universidades públicas y las prestaciones por discapacidad.

Ese mismo apartado incluía eliminar la actualización automática de una ayuda que el Estado debe dar a familias sin empleo.

El proyecto de presupuesto será ahora enviado al Senado para su tratamiento.

El partido oficialista La Libertad Avanza, que se convirtió en la primera minoría en la Cámara de Diputados tras el triunfo electoral del 26 de octubre, contó con el respaldo de fuerzas aliadas que condicionaron su apoyo a los artículos más polémicos a cambio de concesiones como aportes del tesoro nacional para sus provincias.

De aprobarse en el Senado, será el primer presupuesto nacional de la gestión de Milei. En sus primeros dos años de gobierno, en los que su partido tenía poco peso legislativo, el mandatario gestionó con una prórroga del correspondiente a 2023 de la anterior gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

Diputados de la oposición cuestionaron el proyecto oficialista. “Este presupuesto ratifica el rumbo impuesto por Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de salario y de consumo”, dijo la diputada Victoria Tolosa Paz, del peronismo —la principal fuerza de la oposición que votó en contra, al igual que la izquierda—.

Otros opositores consideraron que el presupuesto presentado por el gobierno es “ficticio” por subestimar el alza de los precios.

En tanto, la Federación Universitaria Argentina, máximo órgano de representación de los estudiantes, celebró luego de la votación que el financiamiento para el sector sobreviviera en la Cámara de Diputados.

El proyecto oficial de presupuesto contempla un superávit primario del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,3% del PBI. Además, prevé una inflación de 10,1% —se espera que este año cierre en torno del 30%— y un crecimiento de 5%.

Además proyecta un dólar a 1.423 pesos por unidad para diciembre de 2026 —actualmente cotiza a 1.480— y un incremento de 10,6% de las exportaciones y de 11% de las importaciones.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

El presidente Donald Trump camina tras descender del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump exige a Venezuela devolver activos estadounidenses y defiende el "bloqueo" a petroleros

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

Tensión máxima: Tucker Carlson afirma que Trump podría anunciar guerra contra Venezuela en discurso a la nación

ARCHIVO - Un trabajador muestra un fajo de pesos cubanos el 11 de diciembre de 2020, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cuba implementará tasa cambiaria flotante para reducir el mercado negro

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

🚨 Arrestan al presentador cubano Frank Abel en Oklahoma: cargos, detalles y posible impacto migratorio

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado

TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL A PETROLEROS DE VENEZUELA: "La Armada de EE.UU. seguirá creciendo hasta que devuelvan lo robado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter