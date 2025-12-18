Diputados argentinos aprueban presupuesto de 2026; Milei sufre revés con un apartado

Con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones, la cámara baja aprobó en general la previsión de gastos e ingresos del Estado para el próximo año. Sin embargo, el oficialismo no consiguió la sanción de un controvertido capítulo que contemplaba la derogación de leyes que mejoran el financiamiento para las universidades públicas y las prestaciones por discapacidad.

Ese mismo apartado incluía eliminar la actualización automática de una ayuda que el Estado debe dar a familias sin empleo.

El proyecto de presupuesto será ahora enviado al Senado para su tratamiento.

El partido oficialista La Libertad Avanza, que se convirtió en la primera minoría en la Cámara de Diputados tras el triunfo electoral del 26 de octubre, contó con el respaldo de fuerzas aliadas que condicionaron su apoyo a los artículos más polémicos a cambio de concesiones como aportes del tesoro nacional para sus provincias.

De aprobarse en el Senado, será el primer presupuesto nacional de la gestión de Milei. En sus primeros dos años de gobierno, en los que su partido tenía poco peso legislativo, el mandatario gestionó con una prórroga del correspondiente a 2023 de la anterior gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

Diputados de la oposición cuestionaron el proyecto oficialista. “Este presupuesto ratifica el rumbo impuesto por Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de salario y de consumo”, dijo la diputada Victoria Tolosa Paz, del peronismo —la principal fuerza de la oposición que votó en contra, al igual que la izquierda—.

Otros opositores consideraron que el presupuesto presentado por el gobierno es “ficticio” por subestimar el alza de los precios.

En tanto, la Federación Universitaria Argentina, máximo órgano de representación de los estudiantes, celebró luego de la votación que el financiamiento para el sector sobreviviera en la Cámara de Diputados.

El proyecto oficial de presupuesto contempla un superávit primario del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero de 0,3% del PBI. Además, prevé una inflación de 10,1% —se espera que este año cierre en torno del 30%— y un crecimiento de 5%.

Además proyecta un dólar a 1.423 pesos por unidad para diciembre de 2026 —actualmente cotiza a 1.480— y un incremento de 10,6% de las exportaciones y de 11% de las importaciones.

