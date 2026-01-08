Diputada resulta herida por artefacto explosivo lanzado al Congreso de Honduras

Compartir en:









El incidente se registró aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Los 128 diputados habían sido convocados a una sesión extraordinaria por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para analizar un informe sobre las pasadas elecciones.

Gladis Aurora López, diputada por el departamento de La Paz, estaba en uno de los pasillos del edificio cuando el explosivo impactó en su espalda y estalló. La congresista cayó al suelo aturdida, con su chaqueta y su camisa desgarrados por la explosión. Sangraba, y de inmediato fue auxiliada por sus compañeros, que la trasladaron a un centro asistencial.

Los diputados que estaban en el lugar culparon del incidente a Redondo y su aliado Manuel Zelaya, coordinador del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), de quienes dicen incitaron a la violencia.

“La cobarde agresión que sufrió nuestra compañera Gladis Aurora López retrata lo que Luis Redondo, Mel (Zelaya), Libre y el Socialismo del Siglo XXI (del gobierno de la presidenta Xiomara Castro) representan. Violencia y más violencia”, escribió Tomás Zambrano, presidente de la bancada nacionalista en el Congreso, en la red social X.

Zambrano considera que fue un ataque contra la bancada del Partido Nacional, “contra los diputados y contra la democracia... le tienen miedo a la verdad y al pueblo que los rechazó contundentemente”, manifestó, en referencia al Partido Libertad y Refundación.

En una conferencia de prensa, Redondo dijo que sometería al pleno del Congreso la consulta —si se hace la revisión de las 19.167 actas electorales—, para, según él, demostrar que fue un proceso fallido. Sin embargo, a criterio de expertos es una medida improcedente, pues ya existe una declaratoria al respecto por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Libre no reconoce los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, en las que el CNE declaró ganador al candidato del Partido Nacional, el conservador Nasry Asfura. El ataque del jueves contra la diputada quedó grabado por cámaras de televisión que entrevistaban a varios diputados. De igual forma, cámaras de seguridad del Sistema 911 grabaron al individuo que lanzó el artefacto desde la calle ubicada atrás del Palacio Legislativo. Según las imágenes, el sospechoso iba junto a otro hombre. La Policía Nacional los busca. FUENTE: AP