Diplomáticos de la UE tratan de manejar la amenaza de Hungría de bloquear sanciones a Rusia

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, habla con los medios a su llegada para una reunión de ministros de la UE en el Consejo europeo en Bruselas, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Virginia Mayo) AP

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, afirmó que era probable que los 27 ministros de Exteriores del grupo, reunidos en Bruselas, no llegaran a un acuerdo sobre el 20mo paquete de sanciones, que aspiraba a aprobar antes del cuarto aniversario, el martes, de la invasión total de Ucrania por parte de Rusia.

“Creo que hoy no va a haber avances al respecto”, dijo Kallas antes de una reunión ordinaria de los ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, donde estaba previsto debatir el 20mo paquete de sanciones.

La reunión se produjo después de que Hungría amenazara durante el fin de semana con bloquear los planes de sanciones de la UE y con obstaculizar un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania hasta que se reanuden las entregas de petróleo ruso a Hungría.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han interrumpido desde el 27 de enero, después de que funcionarios ucranianos dijeran que ataques con drones rusos habían dañado el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano y hacia Europa Central. Eso ha provocado un aumento de las tensiones entre Budapest y Kiev.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, reiteró el lunes en su acusación no sustentada de que Ucrania retiene deliberadamente los envíos de petróleo ruso, y acusó a Kiev de buscar derrocar a su gobierno.

En una publicación en redes sociales, Orbán se refirió a la interrupción en el suministro de petróleo como un “bloqueo petrolero ucraniano” encabezado por el presidente, Volodymyr Zelenskyy.

“Hemos dado al presidente Zelenskyy respuestas firmes y proporcionadas. Él también debe entender: al atacar a Hungría, solo puede perder”, escribió Orbán.

Para que las sanciones se aprueben, el bloque de 27 países necesita alcanzar una decisión unánime.

Kallas indicó que el lunes también continuarían los esfuerzos para avanzar el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania.

La votación en Hungría se cierne sobre las conversaciones de la UE

Ante unas elecciones cruciales en menos de dos meses, Orbán ha lanzado una agresiva campaña antiucraniana y acusó al partido opositor Tisza, que lidera en la mayoría de las encuestas, de conspirar con la UE y Ucrania para instalar lo que el lunes calificó como un “gobierno proucraniano alineado con Bruselas y Kiev”.

El ministro de Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, comentó que creía que el sorpresivo anuncio de Hungría el domingo podría estar relacionado en realidad con la feroz lucha del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por mantenerse en el poder.

“Habría esperado un sentimiento de solidaridad mucho mayor por parte de Hungría hacia Ucrania", indicó Sikorski en Bruselas. "El partido gobernante logró crear un clima de hostilidad hacia la víctima de la agresión. Y ahora está tratando de explotarlo en las elecciones generales. Es bastante impactante”.

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú lanzó su guerra a gran escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, ambos miembros de la UE y de la OTAN, han mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos, y recibieron una exención temporal de una política de la UE que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.

Otros europeos instan a la solidaridad con Ucrania

“Mañana entramos en el quinto año de la guerra", dijo la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braže, antes de la reunión. "Estamos plenamente comprometidos tanto con el 20mo paquete de sanciones, incluida la prohibición marítima y de servicios marítimos, como con el compromiso político, el compromiso económico y el compromiso militar para apoyar los valores europeos”.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, dijo que estaba “asombrado por la posición húngara”.

“No creo que sea correcto que Hungría traicione su propia lucha por la libertad y la soberanía europea", dijo Wadephul a los periodistas en Bruselas, aludiendo al papel de Hungría en la caída del comunismo en Europa en 1989 "Así que volveremos a presentar a los húngaros nuestros argumentos, en Budapest pero por supuesto también aquí en Bruselas, para que reconsideren su posición”.

“La posición alemana es muy clara: ahora debemos mostrar fortaleza, debemos apoyar a Ucrania de manera sostenible, y debemos hacer exactamente lo que hicimos el año pasado también: seguir aumentando la presión sobre Rusia”, añadió Wadephul, que dijo estar seguro de que "al final" la UE acordaría un 20mo paquete de sanciones.

También está en juego un importante préstamo de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) de la UE a Ucrania, destinado a ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

“Debemos liberarlo. Debemos encontrar un acuerdo entre los Estados miembros porque Ucrania necesita mucho este dinero”, sostuvo el ministro estonio de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna.

___

Corbet informó desde París. Los periodistas de The Associated Press Justin Spike en Budapest y Geir Moulson en Berlín contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP