Diplomáticos de la UE hablarán sobre el futuro de Gaza con el director de la Junta de Paz

BRUSELAS (AP) — Los principales diplomáticos de la Unión Europea tenían previsto reunirse el lunes en Bruselas con el director de la Junta de Paz, tras un vacilante y controvertido respaldo a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para asegurar y reconstruir la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

ARCHIVO - Nickolay Mladenov, miembro de la junta, habla tras a firma de la carta de la Junta de Paz durante la cumbre anual del Foro Económico Mundial Davos en Suiza, el jueves 22 de jueves de 2026. (AP Foto/Evan Vucci, archivo)
ARCHIVO - Nickolay Mladenov, miembro de la junta, habla tras a firma de la carta de la Junta de Paz durante la cumbre anual del Foro Económico Mundial Davos en Suiza, el jueves 22 de jueves de 2026. (AP Foto/Evan Vucci, archivo) AP

Nikolay Mladenov, un expolítico búlgaro y diplomático de la ONU elegido por Trump para gestionar la Junta de Paz, se reunirá con la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y con ministros de Exteriores de todo el bloque de 27 países. También se espera que los diplomáticos de la UE aborden la guerra en Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia.

“Queremos ser parte del proceso de paz en Gaza y también contribuir con lo que tenemos”, afirmó Kallas antes de la reunión.

A poca distancia a través del mar Mediterráneo desde Oriente Medio, la UE mantiene profundos vínculos con Israel y los palestinos. Ahora desempeña un papel crucial de supervisión en el paso fronterizo de Rafah, en Gaza, con Egipto, y es el principal donante de la Autoridad Palestina.

La cuestión de si trabajar con la junta encabezada por Trump ha dividido a las capitales europeas de Nicosia a Copenhague. La UE respalda el mandato de las Naciones Unidas en Gaza.

Los miembros de la UE Hungría y Bulgaria son miembros plenos de la junta, al igual que los países candidatos a la UE Turquía, Kosovo y Albania.

Otros doce países de la UE enviaron observadores a la reunión inaugural en Washington el jueves: Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumania y Eslovaquia. La bandera de la UE se exhibió en el acto junto a las de los países observadores y miembros de la UE.

Líderes europeos como el presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rechazaron la invitación para sumarse, al igual que el papa León XIV. Pero Von der Leyen sí envió a la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a la reunión en Washington como observadora.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, sostuvo que enviar a Šuica sin consultar al Consejo Europeo, el grupo de líderes del bloque, vulneró las normas de la UE.

“La Comisión Europea nunca debió haber asistido a la reunión de la Junta de Paz en Washington”, Barrot escribió en una publicación en X. “Más allá de las legítimas cuestiones políticas que plantea la ‘Junta de Paz’, la Comisión debe respetar escrupulosamente el derecho europeo y el equilibrio institucional en todas las circunstancias”.

La portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho, declaró el viernes que “aceptar invitaciones está dentro de las atribuciones de la comisión”.

Aunque la Comisión no se ha incorporado a la junta, busca influir en la reconstrucción y el mantenimiento de la paz en Gaza más allá de ser el principal donante de la Autoridad Palestina, explicó.

Las ambiciones crecientes de Trump para la junta van desde gobernar y reconstruir Gaza como una metrópolis futurista hasta desafiar el papel del Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución de conflictos. Pero podrían verse moderadas por las realidades de lidiar con Gaza, donde hasta ahora ha habido avances limitados para alcanzar los objetivos más acotados del acuerdo de alto el fuego.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

