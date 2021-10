Diplomacia entre Colombia y Venezuela sigue en el limbo

El senador de oposición Yezid García Abello, autor de la propuesta en el Congreso, dijo el viernes a The Associated Press que no cree que la comisión bilateral llegue a realizarse. “No depende de nosotros, el presidente de la república fue absolutamente tajante en cortar una iniciativa sana a través de una declaración intransigente, entonces, ¿qué sentido tiene nombrar delegados para una comisión que va a ser saboteada desde el Ejecutivo y la Cancillería?", cuestionó García.